10時の日経平均は385円高の4万4223円、ＳＢＧが316.04円押し上げ 10時の日経平均は385円高の4万4223円、ＳＢＧが316.04円押し上げ

11日10時現在の日経平均株価は前日比385.91円（0.88％）高の4万4223.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は908、値下がりは616、変わらずは89と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を316.04円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が131.01円、フジクラ <5803>が15.19円、ディスコ <6146>が7.29円、良品計画 <7453>が6.62円と続く。



マイナス寄与度は45.38円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が11.9円、コナミＧ <9766>が6.92円、テルモ <4543>が6.89円、トヨタ <7203>が5.74円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、電気・ガス、鉱業と続く。値下がり上位には保険、銀行、輸送用機器が並んでいる。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

