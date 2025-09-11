４日間の日程で英国に帰国したヘンリー王子＝１０日/Suzanne Plunkett/Pool/Getty Images

ロンドン（ＣＮＮ）英国のヘンリー王子が１０日、父のチャールズ国王と１年７カ月ぶりに面会した。この再会により、長年続いてきた王室の不和にまもなく終止符が打たれるのではないかとの臆測が高まっている。

ＣＮＮの取材によると、国王は、王室公邸であるクラレンス・ハウスでヘンリー王子と１時間ほどティータイムをともにした。

ヘンリー王子は５月に家族との和解を望んでいると口にしており、今週、慈善団体の訪問や活動のため単独で英国に帰国したことから、父子の再会の可能性をめぐる臆測が生まれていた。

チャールズ国王とヘンリー王子が最後に一緒に過ごしたのは２０２４年２月。国王ががんの診断を受けた後のことで、面会の時間は３０分だった。

完全に和解に至ったかどうかはまだ明言できないものの、ここ数カ月で関係修復の兆しが見えている。７月には双方の側近がロンドンで協議している姿が目撃されていた。

一方で兄弟間に和解の兆しは見られない。ウィリアム王子の関心はこの１年、妻であるキャサリン妃と幼い子どもたちに向けられてきた。キャサリン妃はがん治療を受け、家庭と公務とのバランスを模索している。