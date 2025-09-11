【しまむらのボトムス】がおしゃれ！ しまラーはこう穿く♡「こなれコーデ」

気負わないデイリーコーデをおしゃれに見せるカギは「こなれ感」にあり！ 崩しすぎない絶妙なバランスで、カジュアルなアイテムを取り入れるのが正解かも。トレンドアイテムが揃う【しまむら】からも、そんなコーデにぴったりなアイテムが多数揃っています。今回は、おしゃれなしまラーたちのInstagram投稿を参考に、しまむらボトムスを使った「こなれコーデ」をご紹介。

カーゴスカートで甘辛MIX

【しまむら】「OMIワークナロースカート」\1,969（税込）

@aka_wear__さんは、ロング丈のカーゴスカートに、フェミニンなラッフルフリルのブラウスを合わせて甘辛MIXに。ワークテイストなカーゴスカートは、1枚でこなれた雰囲気に仕上げやすいアイテムです。甘めトップスもこのスカートなら可愛さをほどよく中和できそう。スカート両サイドのドロストでシルエットを変えられるから、スポーティなスタイリングにも活躍する予感！

柄パンツでさりげない存在感を

【しまむら】「プリントストレートPT」\1,089（税込）

リラックス感たっぷりのイージーパンツもニュアンス感のある柄を選べばこなれた雰囲気に。スナップのようにインパクトのあるTシャツを合わせても、モノトーンを基調とした柄パンツはコーデに馴染みながらさりげない存在感を発揮。秋らしいダークトーンやブラウンのアイテムと組み合わせれば、夏から秋のスイッチコーデにもおすすめ。

