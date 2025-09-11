なにわ男子・大橋和也「君がトクベツ」アクロバットシーンをアピール「別冊マーガレット」表紙登場
【モデルプレス＝2025/09/11】なにわ男子の大橋和也が、9月12日発売の「別冊マーガレット」10月号（集英社）の表紙に登場する。
【写真】「君がトクベツ」畑芽育＆大橋和也がデート
『君がトクベツ』（幸田もも子・著）のドラマが9月16日よりMBS／TBSドラマイズム枠にて放送開始になるのを記念し、桐ヶ谷皇太役をつとめる大橋が「別冊マーガレット」10月号の表紙に登場。『君がトクベツ』は2025年6月に実写映画が公開され、今回が2度目の実写メディア化となる。本誌では、作中に登場するアイドルグループ「LiKE LEGEND」の各メンバーをイメージした、大橋による顔真似写真のほか、ドラマについてのスペシャルトークも掲載している。
大橋は「映画では描ききれなかったライクレの素顔や関係性がみられるので楽しみにしていてほしい」とドラマをアピール。「久しぶりにアクロバットもしてます！久しぶりやからどうやろうと思ってたけど、全然余裕でした」とも明かしている。（modelpress編集部）
ドラマでは、映画では描ききれなかったライクレの素顔や関係性がみられるので楽しみにしていてほしい部分。それと皇太とさほ子のその後の関係性がどうなっていくのかも注目。皇太はちょっと空回りしがちなところがあるから......どうなるんやろう（笑）。あと、ドラマの中で久しぶりにアクロバットもしてます！久しぶりやからどうやろうと思ってたけど、全然余裕でした♪あと個人的に楽しみなのが、叶翔とえみかのデートシーン。どんな撮影をしたのかもまだ知らないから、僕自身も放送を楽しみにしています！
◆大橋和也「別冊マーガレット」表紙登場
◆大橋和也「別冊マーガレット」10月号掲載『LiKE LEGENDな大橋くん』より一部抜粋
