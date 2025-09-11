高知の監督代行を務めていた神野卓哉ヘッドコーチが双方合意で契約解除

J3の高知ユナイテッドSCは9月10日に監督代行を務めていた神野卓哉ヘッドコーチが双方合意で契約解除したことを発表した。

翌11日には708文字の声明を発表し、代表取締役社長を務める山本志穂美氏が、チームの現況について「長くご心配をおかけして大変申し訳ございません」と謝罪をした。

高知は10日に神野コーチとの契約解除を発表。秋田豊監督が休養し、2か月の間をつないできた神野コーチに「感謝の思いしかございません。誠にありがとうございました。 今後もサッカー界でのご活躍を祈念いたしております。 短い間でしたが高知に来て下さり本当にありがとうございました」と発信した。

高知は直近のリーグ戦で4連敗となり、順位も15位と下位に沈む。選手・スタッフからパワーハラスメントの申し立てがあり、6月29日から秋田監督が休養。監督代行を神野コーチが務めていた。

高知の山本社長は「選手やスタッフから監督のシステムや戦術がうまくいっていない件につきましては、長くご心配をおかけして大変申し訳ございません」と謝罪し、「県民の皆様の信頼を裏切ることなく、選手ファーストを貫くことを第一に邁進致しております」とした。

そして「クラブとして、この難しい状況に懸命に取り組んで参りましたが、シーズン最後まで共に戦える環境を整えられなかったことにつきましては心から申し訳なく思っております。神野ヘッドコーチには感謝の思いしかございません。誠にありがとうございました」と神野コーチへ謝罪の言葉と、感謝の意を伝えてまとめた。（FOOTBALL ZONE編集部）