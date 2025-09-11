☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝山崎、広島＝高

巨人は４連勝で８月２４日以来、貯金を作った。マルティネスは９日の広島戦で両リーグでトップの今季４１セーブ目をあげた。プロ野球のシーズン最多セーブは２０１７年サファテ（ソフトバンク）の５４で、セ最多は２００５年の岩瀬仁紀（中日）、２００７年の藤川球児（阪神）の４６となっている。巨人は以下の通り。

セーブ 投手 （ 年 ）

４２ 西村健太朗 （２０１３）

４１ クルーン （２００８）

４１☆マルティネス（２０２５）

３７ 沢村 拓一 （２０１６）

３７ 大 勢 （２０２２）

☆は更新中

１セーブ挙げれば球団最多の４２セーブ。残り１５試合でまだまだ上積みも見込め、セ最多も視界に捕らえるだけに、守護神の活躍から目が離せない。

（その他のカード）

☆ヤクルト―中日（１８：００・神宮）ヤクルト＝吉村、中日＝涌井

☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、ＤｅＮＡ＝石田裕

☆日本ハム―オリックス（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、オリックス＝東松

☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、ソフトバンク＝大関

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順