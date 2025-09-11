女優の趣里（３４）と結婚していたことを発表した、７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）の近影に注目が集まっている。

三山は８月２９日に結婚と妻の第１子妊娠を発表後、初めてＳＮＳを更新。「我が家に新しい家族 パピーーーーー。 ’もんくん’ です。 宜（よろ）しく Ｈｅｒｅ ｃｏｍｅｓ ｏｕｒ ｎｅｗ ｆａｍｉｌｙ…」とつづり、「月刊わんこｖｏｌ．２２」に登場したことを報告。「＃ゴールデンレトリバー」とタグを付け、犬を抱いているショットをアップした。

愛犬のかわいらしさもさることながら、三山もサイドをスッキリとカットした短髪で雰囲気ガラリ。

Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムには「ひゃー可愛い」「髪型変えたんだね 似合ってる」「顔久々見れて嬉（うれ）しい」「素敵な家族が増えたね」「可愛い！そっくり」「どんどん、家族増えますね」「新しい家族のお披露目ありがとう！」「キュート×キュート」などの声が寄せられている。

２人はそれぞれのＳＮＳに連名の文書ををアップし、「三山凌輝と趣里は入籍していたことをお知らせいたします。２人の間に新しい命を授かることができました」と発表。「何よりも無事に第一子が誕生してからお伝えしようと思ったのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と説明した。趣里の両親の水谷豊、伊藤蘭夫妻は近く初孫を迎えることになる。