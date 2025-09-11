美容液ジェルがマイクロ泡に変化、泡立て不要なピーリング洗顔料登場
BCLカンパニーが展開する「クレンジングリサーチ」から、ピーリング（※1）とエイジングケア（※2）を両立する新洗顔料「クレンジングリサーチ EXO」が発売された。
【写真】美容液ジェルが自然に泡へと変化…頑固な汚れが気になるときの泡パック
本商品は、肌に塗ると自然に泡に変わる“発泡ピーリング洗顔”。泡立ての手間がなく、美容液ジェルが毛穴よりもきめ細やかな泡に変化することで、肌のキメのすみずみまで洗浄し、古い角質をやさしく除去する。
4HAピール処方に加え、プラチナ混合リキッド（※3）が新配合されており、大人肌の汚れを丁寧に取り除き、透明感のあるツヤ肌に導く。
使用方法は、軽く水気をふき取った肌に2〜3プッシュを塗布し、泡状に変化したらマッサージするようになじませて洗い流すだけ。泡パックとして1〜2分置いてから洗い流せば、よりしっかりとした洗浄効果も得られる。香りは、リラックス感のあるクラリティフローラル。
（※1）古い角質を除去すること
（※2）年齢に応じたケア
（※3）白金（保湿）
