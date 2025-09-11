松村北斗、SixTONESコント番組で“大暴れ” 高地優吾「北斗が一番頑張ってるじゃん」
6人組グループ・SixTONESが本格的なコントに挑む番組『ワロタ！』（全6回／隔週金曜 後4：00 Prime Videoで配信）第5回の配信が、12日午後4時に開始される。
【番組カット】番組おなじみシリーズ「SAT」で特殊部隊に武装するSixTONES
今回は、俳優・黒谷友香と芸人・上田航平がゲストとして登場する。SixTONESと初共演の黒谷は「きょうは楽しみにしています！」と笑顔。上田は、番組で以前配信されたコント「ヤバケン先生」（出演：ジェシー、京本大我）の脚本と今回のコント「トオルとマサヤ」担当。上田が「名演だったので、もう20分ぐらいやってほしかった」と話すと、松村北斗が「僕、まるまる同じのやりたいです！」とラブコールを送る。
今回は、ジェシーが“強烈マッチョ姿”を披露するコントを送る。ジムで筋トレ中のトオル（ジェシー）のもとに親友のマサヤ（田中樹）が事故に遭ったと連絡が来る。マサヤの姉・トモカさん（黒谷）の待つ病院へ急いで駆けつける。マサヤの容体を案じながら手術室の前で待つ2人に、担当医師（上田）も声をかける。
本作は、ジェシーのアイデアをもとに上田が脚本を創作。筋肉スーツを着たジェシーのマッチョ姿が見どころとなる。メンバーたちが「夢を見ているみたいな衝撃」（京本）、「めっちゃ面白い！」（高地優吾※高＝はしごだか）と褒めるなか、田中は劇中のジェシーと自身の“筋肉スーツ格差”が引っかかり愚痴が止まらない。さらに、黒谷は「コント中、ジェシーさんの“筋肉”が」と、収録の裏側を明かしていく。
松村は、番組初のロケに挑戦する。男（松村）と女（宮本茉由）は、互いに思っていることがあるのだが“ある存在”の登場により、いつも大切なことが伝えられない。松村が「ガッツリ外で、半日ぐらいかけて」と語る意欲作が公開されるが、斬新すぎる異色コントに騒然となる。「何かを告白しようとしていたよね？」（森本慎太郎）と皆で考察するほか、京本がぶっ飛んだ解釈を語り始め、田中が「ちょっと静かに（笑）」と制止する場面も。難解なコントを松村はどう説明するのか。次第に追い込まれていく松村に隣の席のジェシーが「大丈夫！大丈夫」と優しく声をかける。
部活合宿の夜の旅館を舞台にしたコントも。布団に入る3人（ジェシー、高地、田中）は、なかなか寝付くことができず、睡眠導入用ヒーリング動画「HOKUTO松村 スリーピーちゃんねる」を再生することに。パーソナリティ（松村）の静かな語りが始まる。
ゲストの上田は“あるメンバー”の「リアクションが美しかった！」と絶賛。田中、高地、ジェシーと松村には別々の台本が渡されており、田中、高地、ジェシーの3人はコントの詳細を知らされないままぶっつけ本番で撮影に挑み、松村だけが事前入念なリハーサルをしコントに臨んだそう。ロケ挑戦に続いて本作でも大暴れする松村に、高地は「今回、北斗が一番頑張ってるじゃん!!」と笑いが止まらない。
番組おなじみのシリーズ「SAT」の続編も送る。特殊部隊のメンバーたち（ジェシー、京本、松村、高地、田中）が、本部の司令官（森本）の指示でお題しりとりにアドリブで挑戦。今回は新ルールが設けられ、隊員たちは一致団結してお題しりとりに挑む。
新ルール導入によりゲストは一体誰になるのか。また、作中でしりとりのジャッジを務めている森本は、コントを観た後のスタジオで「俺も“しりとり”やってみたい！」と発言。そこで今回はスタジオでゲストの黒谷＆上田に加えて森本も“お題しりとり”にチャレンジする。
【番組カット】番組おなじみシリーズ「SAT」で特殊部隊に武装するSixTONES
今回は、俳優・黒谷友香と芸人・上田航平がゲストとして登場する。SixTONESと初共演の黒谷は「きょうは楽しみにしています！」と笑顔。上田は、番組で以前配信されたコント「ヤバケン先生」（出演：ジェシー、京本大我）の脚本と今回のコント「トオルとマサヤ」担当。上田が「名演だったので、もう20分ぐらいやってほしかった」と話すと、松村北斗が「僕、まるまる同じのやりたいです！」とラブコールを送る。
本作は、ジェシーのアイデアをもとに上田が脚本を創作。筋肉スーツを着たジェシーのマッチョ姿が見どころとなる。メンバーたちが「夢を見ているみたいな衝撃」（京本）、「めっちゃ面白い！」（高地優吾※高＝はしごだか）と褒めるなか、田中は劇中のジェシーと自身の“筋肉スーツ格差”が引っかかり愚痴が止まらない。さらに、黒谷は「コント中、ジェシーさんの“筋肉”が」と、収録の裏側を明かしていく。
松村は、番組初のロケに挑戦する。男（松村）と女（宮本茉由）は、互いに思っていることがあるのだが“ある存在”の登場により、いつも大切なことが伝えられない。松村が「ガッツリ外で、半日ぐらいかけて」と語る意欲作が公開されるが、斬新すぎる異色コントに騒然となる。「何かを告白しようとしていたよね？」（森本慎太郎）と皆で考察するほか、京本がぶっ飛んだ解釈を語り始め、田中が「ちょっと静かに（笑）」と制止する場面も。難解なコントを松村はどう説明するのか。次第に追い込まれていく松村に隣の席のジェシーが「大丈夫！大丈夫」と優しく声をかける。
部活合宿の夜の旅館を舞台にしたコントも。布団に入る3人（ジェシー、高地、田中）は、なかなか寝付くことができず、睡眠導入用ヒーリング動画「HOKUTO松村 スリーピーちゃんねる」を再生することに。パーソナリティ（松村）の静かな語りが始まる。
ゲストの上田は“あるメンバー”の「リアクションが美しかった！」と絶賛。田中、高地、ジェシーと松村には別々の台本が渡されており、田中、高地、ジェシーの3人はコントの詳細を知らされないままぶっつけ本番で撮影に挑み、松村だけが事前入念なリハーサルをしコントに臨んだそう。ロケ挑戦に続いて本作でも大暴れする松村に、高地は「今回、北斗が一番頑張ってるじゃん!!」と笑いが止まらない。
番組おなじみのシリーズ「SAT」の続編も送る。特殊部隊のメンバーたち（ジェシー、京本、松村、高地、田中）が、本部の司令官（森本）の指示でお題しりとりにアドリブで挑戦。今回は新ルールが設けられ、隊員たちは一致団結してお題しりとりに挑む。
新ルール導入によりゲストは一体誰になるのか。また、作中でしりとりのジャッジを務めている森本は、コントを観た後のスタジオで「俺も“しりとり”やってみたい！」と発言。そこで今回はスタジオでゲストの黒谷＆上田に加えて森本も“お題しりとり”にチャレンジする。