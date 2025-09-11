なにわ男子・大橋和也、『別冊マーガレット』表紙に 『君がトクベツ』ドラマ放送記念
なにわ男子の大橋和也が、12日発売の『別冊マーガレット』10月号（集英社）の表紙に登場する。
【写真】大橋和也が畑芽育をバックハグする胸キュンカット
これは、本誌にて2025年2月号まで連載していた『君がトクベツ』（幸田もも子・著）のドラマが、9月16日よりMBS／TBSドラマイズム枠にて放送開始になるのを記念したもの。桐ヶ谷皇太役をつとめる大橋のドラマについてのスペシャルトークも掲載するほか、作中に登場するアイドルグループ「LiKE LEGEND」の各メンバーをイメージした、ファン必見の大橋による顔まね写真も収録している。
■『別冊マーガレット：』10月号掲載『LiKE LEGENDな大橋くん』より一部抜粋
「ドラマでは、映画では描ききれなかったライクレの素顔や関係性がみられるので楽しみにしていてほしい部分。それと皇太とさほ子のその後の関係性がどうなっていくのかも注目。皇太はちょっと空回りしがちなところがあるから……どうなるんやろう（笑）。あと、ドラマの中で久しぶりにアクロバットもしてます！久しぶりやからどうやろうと思ってたけど、全然余裕でした♪あと個人的に楽しみなのが、叶翔とえみかのデートシーン。どんな撮影をしたのかもまだ知らないから、僕自身も放送を楽しみにしています！」
