“人口52万人”が夢見てきたW杯に王手 アフリカ予選でカメルーンを抑えて首位に立つカーボベルデの大躍進
2026ワールドカップ・アフリカ予選もいよいよ終盤戦。今月は各グループで上位決戦が行われたが、中でも大きな盛り上がりを見せたのがグループDの首位決戦となったカーボベルデVSカメルーンだ。
アフリカ強豪国の1つであり、ワールドカップに8回出場しているカメルーンに対し、カーボベルデは出場経験がない。カーボベルデ、カメルーン、リビア、アンゴラ、モーリシャス、エスワティニで構成されるグループDはカメルーンがリードするかと思われたが、その予想は外れた。
アフリカ予選は各グループ1位だけがワールドカップにストレートインすることができ、2位のうち成績上位4カ国がプレイオフへ回るレギュレーションだ。出場枠が9.5に拡大したとはいえ、相変わらずアフリカ予選は厳しい。
カーボベルデの残り2試合はリビア、そしてグループ最下位エスワティニとの対戦で、1勝さえすれば出場権を手にできる。
同国の人口は約52万人。英『GIVE ME FOOTBALL』はカーボベルデが出場権を手にすれば、人口40万人のアイスランドに次いで2番目に人口の少ないワールドカップ出場国になると注目している。
現在カーボベルデのFIFAランクは73位で、カメルーンは51位。カメルーンの順位も決して高いとは言えないが、このグループをカーボベルデがリードすることになるとは少々サプライズだったか。悲願の瞬間へカーボベルデは王手だ。
¡Y AÚN NO CALIFICAN AL MUNDIAL!— ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 10, 2025
Cabo Verde le ganó a la Camerún de Onana en las Eliminatorias, para soñar con el boleto a su primera Copa del Mundo (le basta otro triunfo para conseguirlo)*
La afición celebró invadiendo la cancha
Vía: X / @EmiKevin pic.twitter.com/H0ORVBeOjZ
This goal by Cape Verde's Livramento on Andre Onana and Cameroonpic.twitter.com/9mVSEWXih9— ESPN FC (@ESPNFC) September 9, 2025