9日に2026ワールドカップ欧州予選でモルドバを11-1で粉砕したノルウェー代表は、これで欧州予選5連勝スタートだ。それも5試合で24ゴール3失点と圧倒的なスタートで、この5連勝の中にはイタリア代表を3-0で撃破したゲームも含まれている。



今回のモルドバ戦では絶対的エースのアーリング・ハーランドが5ゴールを記録しており、格下のモルドバが相手とはいえ恐ろしい得点力だ。





ノルウェーはハーランド、マルティン・ウーデゴーらを中心とするこの世代でのメジャートーナメント出場を目指してきたが、最後にEURO本大会に進んだのは2000年大会、ワールドカップは1998年大会なっていて、まだその夢を実現できていない。しかし、出場枠が拡大した今回は絶好のチャンスといえる。ノルウェー『Nettavisen』は、ハーランドの出場しない2026ワールドカップなど世界中のサッカーファンが望まないはずだと出場に期待をかける。「モルドバ戦でハーランドは相手を圧倒する強さを見せた。60分時点での4ゴールなど、テレビゲームでしか見られない数字だ。最終的には5ゴールを決め、これで代表通算45試合で48ゴール。こんな数字は他の誰も成し遂げられないものだろう。彼抜きで来年のワールドカップが構成されるなんてあり得ない」イタリアの巻き返しは気になるところだが、今のノルウェーもかなりの実力国だ。11月にはイタリアとの再戦が予定されているが、ここで再びノルウェーが勝つシナリオもありそうだ。