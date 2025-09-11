

ビジネスパーソンの人生の充実に不可欠なのは「学歴」より「学習歴」。社会人にとっての学びの重要性に、改めてスポットを当てていく（写真：jessie／PIXTA）

学歴より重要な「学習歴」について考える

学歴に関する論争は非常に昔から存在し、さまざまな立場からの意見が非常に活発に交わされている。



しかしながら学歴よりも本来はもっと重要な「学習歴」についてはあまり論じられていないのが実情だろう。

もっとも、学歴というのは偏差値や出身校といった分かりやすい形で可視化されている。つまり共通の尺度などに基づいてレベル感なりが見えやすい。

一方で、学習歴については個人的な要素が強く、またそういった普遍的な指標に基づいた可視化なりが困難である。こうしたことが、学習歴が話題になりづらい一因であろう。

とは言え昨今においては生涯学習やらリスキリングなどと言葉は違えども、社会人にとっての学習や学びの重要性に改めてスポットライトが当たっていることも事実だ。

学歴というものがある一定のルールに基づいた競争下における「過去の実績」である一方で、学習歴つまりビジネスパーソンにとっての学びや学習は「現在進行形」であり、未来志向であるからこそ、現役のビジネスパーソンにとっての必修科目のハズなのだ。

ところで学歴、といった際に通常は最終学歴である●●大学●●学部出身、などといった「学校名」のみをベースにした議論をしても意味が無いのは言うまでも無いだろう。

当然学校名によって、有名企業なりの書類選考を突破できる、という「ドアノック効果」があるのは、当然のことであり、そのことの優劣はもはや公然の事実ではあろう。

「学歴」「入社」はゴールではなくスタートである

しかしながら、本来それよりも重要なのは、「内容」であり「プロセス」の部分であり、ここでいう内容とはすなわち、広義の意味での学習歴なのだ。

何を学びたくて、何を目的としてその学校・学部なりを選んだのか、何をその場において学んできたのか、そしてそれらを職業人としてどう活用することを想定しているのか、というようなことだ。

学校としてのレベルが高い、ということは質の高い教授陣や教育環境、知的レベルの高いと思われる学友との交流や切磋琢磨を通じて成長をよりブーストする可能性の高い状況下にいるということだから、それらを活用して自分はどのようにして成長してきたのか、が問われるということだ。

前述のドアノック効果を発揮したあとに、採用されるか否かの判断がその「内容」や「プロセス」の部分で評価されるというのは、そういった背景が一つにはある。

したがって、「どの大学を出た」という表面的なことに価値があるのではなく、つまりそのことのみを論じても意味は無く、むしろ「その場においてどんな成長をしてそれがどう将来につながるのか」が重要だ、ということだ。

かつては日本の一流大学は入るのは難しいが卒業は簡単、と言われていた。

反対に海外の一流大学は入るのも難しいが、卒業するのはもっと難しい、と言われていた。

要は入るのはスタートなのかゴールなのか、ということだ。

これをビジネスパーソンに置き換えると、学歴や入社はスタート、その後がより重要、ということだ。

つまりは、ビジネスパーソンとしての学習歴が重要、ということだ。

この学習歴の重要性にいち早く気が付き、行動に移しているヒトは現在進行形でビジネスパーソンとしての成長を謳歌している一方で、そうでは無く「入社がゴール」状態であとはOJTやら人事部から課される社内資格勉強のみ、というようなヒトはどんどんビジネスパーソンとして退化する、ということだ。

学生とビジネスパーソンの学習は異なる

ビジネスパーソンの学習にはいくつかの特徴があり、その特徴を理解した上で、しかるべき対策をして継続性のある学習をすることが大切だ。

学生とビジネスパーソンにとっての学習の相違として代表的なものを挙げると以下の通りとなる。

1. 学習は自己責任であり、カリキュラムが無い：社会学習を除いては誰かが自分の成長を担保するようなカリキュラムなりを組んでくれるわけでは無く、あくまでも自分次第

2. 時間的制約が存在する：一日の大半は仕事に費やされるし、年齢と共に結婚や子育てなりとの共存もありより時間が無くなってくる

3. 学習の進捗や成果が見えにくい：偏差値といった共通指標や定期的なテストがあるわけでも無く、あくまでも結果はキャリア上の成長や人生の充実といったあいまいなものになり、明確な到達地点の測定が困難だし、ゴールも無い、というのが普通

4. 過剰な期待を抱きがちになる：学習が人事評価につながったり、資格取得が転職の武器になったりするのでは、というような現状を変える一発逆転的発想につながりやすい

自分にあったカリキュラムなりが不在なので、なかなか行動に移せないし、時間的制約があるからついつい後回しになってしまうし、進捗をどうしても図りたいから資格取得とか成果の分かりやすいもののみを学習対象としてしまったり、一発逆転を狙って本業の仕事とは無関係のものに過度に期待してあれこれ手を出しては迷走してしまったり、というのは非常によくある話だし、本連載の読者にももしかしたら身に覚えのあることなのかもしれない。

そうならないためにも、学習をするにあたって自分なりの工夫が必要だ。

工夫の方法なりはいくつもあるが、ここでは「時間×効率」そして「モチベーションの維持」について簡単に触れたい。（より詳細を知りたい方は拙著『「学歴なんて関係ない」はやっぱり正しい』（草思社）をご参照願いたい）

ビジネスパーソンとしての学習の最終的な目的は、職業人としてそして一大人としての成長を通じて人生の充実を図る、というものであろう。

つまり、自分の目指す職業人や大人としての姿に如何に近づけるか、そして如何に早く近づけるか、が重要ということだ。

下手な鉄砲数打てば当たる的な発想は進むべき道が不明確な学生にとっては良い方法だが、ビジネスパーソンとしては時間の無駄にしかならない。

したがって、まずは自分の進むべき道の整理が必要だ。

「どんな人生を歩みたいのか」そしてその中で「仕事をどう位置付けるか」といったあたりから、「ではこういった仕事をしよう」となる。

仮に現在の仕事が上記の思考により導き出された理想と異なるのであれば人生の充実とは正反対のことをやってしまっている、ということになる。

ビジネスパーソンとして成長するための一番の方法

学習に対して自分の出来る限りの時間を費やし、その上で時間当たりの効率を高めようとしたら、考えるべきは「学習×実践」のループを高速で回すことだ。

本業としての仕事は自分がしたいことをして、その上で関係のあることを学習し、その学習を日々の業務における実践で発揮し、鍛える。

これが一番の方法だ。

これであれば、必然的に予習と復習を日々廻している状態になるし、なによりも成果なりも可視化されてくるし、結果につながらない場合の軌道修正も迅速にできるというものだ。

理想とは関係のない不満のある仕事をダラダラと続け、一発逆転を狙って本業と関係の無い分野の勉強をこれまたダラダラと継続する、とは対極の姿だが、どっちがより効率的かは言うまでもないだろう。

学習モチベーションを維持し、「学習歴」を高める

そしてモチベーションの維持。

そもそもモチベーションが下がる要因の大半は短期的なノイズだ。

仕事が忙しくなった、人間関係が広がったとか、はたまた他人のアドバイスを聞いてぶれてしまう、とかだ。

そうならないためにも、長期的な視点、つまりゴールを常に明確に持つことが大切であり、成功した自分の姿や理想とする自分の姿をリアルに思い浮かべられる状況をつくることだ。

キャリア上の目標や大人の姿としての目標となるヒトの話を聞いたり本を読む、同じような目標をもつ友人知人と愚痴ではなく前向きな話を定期的にする、などなど。

迷ったら原点、では無いが、短期的なノイズを克服する精神的な強さが大事、ということだ。

そのようにしてビジネスパーソンとしての学習歴を是非高めていってほしい。

（安井 元康 ： 『非学歴エリート』著者）