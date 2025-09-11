石垣修理工事が行われている弘前城（青森県弘前市）の天守台基礎部分で、１７世紀の築城当時から１９世紀の天守再建までの約２００年間に２回の増改築があったことを示す跡が見つかった。

文献に増改築の記述はあったが、実際に確認されたのは初めて。専門家は「弘前城の成り立ちを知る上で貴重な資料」と話している。

今回、増改築の跡が見つかったのは、天守台の北西区域。江戸時代後期の１８１０年に再建された現在の天守台の地面を約２メートル掘り下げた位置に、柱穴や礎石跡があった。発掘に当たった弘前大学の関根達人教授（考古学）によると、天守に続く「多聞櫓（たもんやぐら）」の一部の跡とみられる。

多聞櫓は、倉庫などを兼ねた長方形の建物で、築城当初はなかったとされる。周辺の地層には、古い方から〈１〉江戸時代初期にあたる１６１１年の築城当時の地層〈２〉１７世紀中頃の整地層〈３〉小石が敷き詰められた地層――の３層があり、その上に、現在の天守の地層が乗っている。

このことから、関根教授は「築城から天守再建に至るまでに弘前城は２回の増改築があったと推定される」と結論づけた。その上で、「来年度には天守が元の位置に戻されるので、これが天守の変遷を知る最初で最後の機会。今後は、訪れる方にそういった歴史を知ってもらいたい」と呼びかけている。

弘前城天守基礎部分では昨年、縄文時代晩期（約２５００年前）の盛土遺構が見つかっている。弘前市は、江戸時代の遺構調査を終え次第、約２メートル掘り下げて縄文時代の遺構調査を行う方針だ。