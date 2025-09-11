マット・デイモンとベン・アフレック共演の映画『Rip／リップ』予告編映像が公開された。『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』（1997）の黄金コンビによる期待の犯罪スリラーだ。

デイモンとアフレックがマイアミ市警役として危険な麻薬捜査に挑む実話モノ。廃墟と化した隠れ家で何百万ドルもの現金が発見されたことをきっかけに、マイアミ警察のあるチーム内の信頼が崩れ始める。発見された金額の大きさが外部に知れ渡ると、あらゆることに疑いの目が向けられ、自分たちが誰を信用できるのかも分からなくなっていく...。

信じるのは、金か、仲間か。2000万ドルもの大金を前に、チームは互いに疑心暗鬼に。監督・脚本は『スモーキン・エース/暗殺者がいっぱい』（2006）『バッドボーイズ フォー・ライフ』（2020）などのジョー・カーナハン。マイアミ・デイド警察で麻薬対策責任者として務める友人の経験が題材になっており、『セルピコ』（1973）『プリンス・オブ・シティ』（1981）『ヒート』（1995）といった傑作クライム映画たちから影響を受けているという。

RIP. (L to R) Matt Damon as Lieutenant Dane Dumars and Ben Affleck as Det Sergeant JD Byrne in RIP. Cr. Claire Folger/Netflix © 2024.

共演には『NOPE／ノープ』（2022）などのスティーヴン・ユァン、R&Bシンガーとしても活躍のテヤナ・テイラー、アフレックとは『ザ・フラッシュ』（2023）スーパーガール役として（直接ではないものの）共演したサッシャ・カジェ、『バレリーナ：The World of John Wick』（2025）カタリーナ・サンディノ・モレノ、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』（2023）スコット・アドキンス、『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』（2019）カイル・チャンドラー。

『Rip／リップ』はNetflixで2026年1月16日 (金) より独占配信スタート。

