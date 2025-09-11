俳優キム・ウビン、モデル出身らしい高級感溢れる表紙の主人公に！余裕のある表情に惚れ惚れ【PHOTO】

俳優キム・ウビンが絶妙なカリスマ性で“雑誌撮影のプロ”の品格を再び証明した。

キム・ウビンがファッションライフスタイル誌『Esquire Singapore（エスクァイア・シンガポール）』9月号の表紙を飾り、強烈で高級な雰囲気で視線を釘付けにしている。

公開された写真のなかのキム・ウビンは、クラシックなサンドベージュトーンのスーツからモダンな革ジャケットまで完璧に着こなし、余裕のあるカリスマ性を漂わせている。何気ないように見えてシックな表情と鋭くも奥行のある目つきまで、彼ならではの魅力が写真のなかにそのまま盛り込まれており、目が離せない。

（写真＝『Esquire Singapore』）キム・ウビン

特に、キム・ウビンは自然でありながらも洗練されたジェスチャーを披露し“雑誌撮影のプロ”としての面を存分に発揮した。彼のオーラが名画のような雰囲気を醸し出しており、人々の賛辞が相次いでいる。

なお、キム・ウビンは来る10月3日に公開予定のNetflixドラマ『魔法のランプにお願い』で約1000年ぶりに目覚めたランプの精霊ジニー役を演じる。

（記事提供＝OSEN）