イノベーションホールディングス <３４８４> は、ウエルスアドバイザーが１１日付リポートで、店舗家賃保証事業の拡大を期待しているとした。



これまで都内を中心に１都３県でのみ展開していたが、９月から大阪にも出店し、事業を開始している。リポートでは、テナントリーシングや入居から退去までの業務サポート、設備トラブルの解決サポート、中国語通訳サポートなど、同社の強みである事業用不動産に関する専門性の高いサービスを提供し、代理店開拓を積極的に進めていると指摘。全体の売上に占める割合は大きくないが、原価率の低いビジネスのため粗利益率が高く、利益インパクトが大きいとしている。



ウエルスアドバイザーは同リポートで、想定株価レンジ１３００−１５００円（従来は１２００−１４００円）に引き上げ、投資判断「オーバーウエート」（強気）を据え置いている。



なお、１１日朝方のイノベＨＤの株価は売りが優勢となり、午前９時２０分現在で前日比１４円安の１０５７円となっている。