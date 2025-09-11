『万博ICOCA』に新展開 来場者向けオンラインで一部取り扱い、販売の流れ・注意事項を長文説明【全文】
JR西日本は、ミャクミャク＆カモノハシのイコちゃんの共演で人気の『万博ICOCA』一部商品を、来場者向けオンラインでも取り扱うとし、販売の流れ、注意事項などを公開した。
【画像】万博ICOCA、購入までの流れ
商品は「万博記念 ICOCA＋合皮パスケース」。「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアJR西日本グループ 来場者向けオンライン」での販売で、利用には来場日当日に万博会場内にあるJR西日本グループ店舗等で取得できる「アクセスパスコード」が必要。コードの有効期限は、来場翌日の午前6時59分まで。また、購入にあたりJR西日本グループの「WESTER」会員登録が必要となる。
■販売商品
万博記念 ICOCA＋合皮パスケース 3200円（税込）
各日300個限定（WESTER会員限定・1人1点限り）
※販売期間：9月22日（月）〜9月28日（日）各日午後1時
※万博記念ICOCA1枚 1000円（SF チャージ500円、デポジット500円）の代金を含む
※配送料は別途
■販売の流れ（公式全文）
（1）ご希望の購入日に2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ等で来場者向けオンラインのアクセスパスコードを入手してください。
（2） （1）で入手したアクセスパスコードを使って、来場者向けオンラインへアクセスし、トップページのお知らせより商品一覧ページへアクセスしてください。
（3）販売開始の2時間前（11:00）より商品詳細ページへアクセスすると待合室が表示されますので、待合室へ入出してください。
（4）販売開始時刻（13:00）以降、商品詳細ページへのご案内順となる整理番号が発番されます。番号順に順次商品詳細ページへご案内しますのでそのままお待ちください。
※商品詳細ページへは11:00〜12:59の間に商品詳細ページにアクセスし待合室に入室された方から順にご案内します。その後、販売開始時刻（13:00）以降に商品詳細ページにアクセスし待合室へ入室された方を商品詳細ページへ順にご案内します。
※商品詳細ページへご案内の順番となりましたら10分以内にアクセスしてください。10分を過ぎると最初から並びなおしとなります。
※11:00〜12:59に待合室へ入室された方の商品詳細ページへのご案内順は入室された順序にかかわらず抽選となります。（先着順ではありません。）
※3:00以降に待合室へ入室された方は、順に最後尾から整理番号が付与されます。
（5）商品詳細ページへご案内された方は、画面の指示に従って商品をカートに入れ、注文画面へと進みWESTER会員ログイン、決済等を行い、注文完了までお進みください。
※WESTER会員ログインにはID・パスワードが必要となります。事前にID・パスワードをご用意ください。
※注文完了時点で商品確保となります。商品をカートに入れた時点では在庫確保は成立しておりませんのでお早めの注文完了をお願いします。
※一度注文完了（決済エラーを含む）した後に、商品詳細ページへアクセスすると、再度待合室へのご案内となりますので、ご注意ください。
【注意事項】（公式全文）
営利目的と疑われる複数購入や、第三者への転売行為は禁止しております。該当する注文が確認された場合は、注文をキャンセルする場合がございます。
予定数に達し次第、販売を終了させていただきます。待合室に入室され、商品詳細ページへご案内されたとしても販売状況によりご購入いただけない場合がございますので、予めご了承ください。
本商品は、他商品との同時購入ができません。
ご購入に際し、店舗受取サービスはご利用いただけません。国内指定住所への配送のみとなります。（海外配送不可）
ご注文以降順次発送しますが、商品のお届けまで最長で2週間程度お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。なお、配送日および配送時間の指定はできません。
【画像】万博ICOCA、購入までの流れ
商品は「万博記念 ICOCA＋合皮パスケース」。「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストアJR西日本グループ 来場者向けオンライン」での販売で、利用には来場日当日に万博会場内にあるJR西日本グループ店舗等で取得できる「アクセスパスコード」が必要。コードの有効期限は、来場翌日の午前6時59分まで。また、購入にあたりJR西日本グループの「WESTER」会員登録が必要となる。
万博記念 ICOCA＋合皮パスケース 3200円（税込）
各日300個限定（WESTER会員限定・1人1点限り）
※販売期間：9月22日（月）〜9月28日（日）各日午後1時
※万博記念ICOCA1枚 1000円（SF チャージ500円、デポジット500円）の代金を含む
※配送料は別途
■販売の流れ（公式全文）
（1）ご希望の購入日に2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ等で来場者向けオンラインのアクセスパスコードを入手してください。
（2） （1）で入手したアクセスパスコードを使って、来場者向けオンラインへアクセスし、トップページのお知らせより商品一覧ページへアクセスしてください。
（3）販売開始の2時間前（11:00）より商品詳細ページへアクセスすると待合室が表示されますので、待合室へ入出してください。
（4）販売開始時刻（13:00）以降、商品詳細ページへのご案内順となる整理番号が発番されます。番号順に順次商品詳細ページへご案内しますのでそのままお待ちください。
※商品詳細ページへは11:00〜12:59の間に商品詳細ページにアクセスし待合室に入室された方から順にご案内します。その後、販売開始時刻（13:00）以降に商品詳細ページにアクセスし待合室へ入室された方を商品詳細ページへ順にご案内します。
※商品詳細ページへご案内の順番となりましたら10分以内にアクセスしてください。10分を過ぎると最初から並びなおしとなります。
※11:00〜12:59に待合室へ入室された方の商品詳細ページへのご案内順は入室された順序にかかわらず抽選となります。（先着順ではありません。）
※3:00以降に待合室へ入室された方は、順に最後尾から整理番号が付与されます。
（5）商品詳細ページへご案内された方は、画面の指示に従って商品をカートに入れ、注文画面へと進みWESTER会員ログイン、決済等を行い、注文完了までお進みください。
※WESTER会員ログインにはID・パスワードが必要となります。事前にID・パスワードをご用意ください。
※注文完了時点で商品確保となります。商品をカートに入れた時点では在庫確保は成立しておりませんのでお早めの注文完了をお願いします。
※一度注文完了（決済エラーを含む）した後に、商品詳細ページへアクセスすると、再度待合室へのご案内となりますので、ご注意ください。
【注意事項】（公式全文）
営利目的と疑われる複数購入や、第三者への転売行為は禁止しております。該当する注文が確認された場合は、注文をキャンセルする場合がございます。
予定数に達し次第、販売を終了させていただきます。待合室に入室され、商品詳細ページへご案内されたとしても販売状況によりご購入いただけない場合がございますので、予めご了承ください。
本商品は、他商品との同時購入ができません。
ご購入に際し、店舗受取サービスはご利用いただけません。国内指定住所への配送のみとなります。（海外配送不可）
ご注文以降順次発送しますが、商品のお届けまで最長で2週間程度お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。なお、配送日および配送時間の指定はできません。