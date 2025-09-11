サンリオの実写化で「けろけろけろっぴ」を演じてほしい俳優ランキング！ 「山崎賢人」を抑えた1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回は、冒険好きで元気いっぱいな「けろけろけろっぴ」が対象です。それでは、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『けろけろけろっぴ』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位は山崎賢人（※崎はたつさき）さんです。山崎さんは、ファッション誌でメンズモデルを務めて人気を獲得。俳優業を本格的にスタートさせてからは、映画作品を中心に大活躍します。
山崎さんといえば、漫画などの実写化が多い俳優として有名。これまでも、『キングダム』『ゴールデンカムイ』『アンダーニンジャ』をはじめ、数多くの実写化作品を担当してきました。人気キャラクターの実写化に慣れているので、けろけろけろっぴも完璧に演じきってくれそうです。
回答者からは、「さわやかで明るい雰囲気がけろっぴに合う」（30代女性／秋田県）、「明るく、誰が見ても元気なところが山崎賢人さんとあってると思います」（30代女性／滋賀県）、「目が大きくてかわいらしさもあるから」（40代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位は神木隆之介さんでした。子役時代から大活躍している神木さんは、現在まで数多くの映画やドラマに出演しています。
主演映画『ゴジラ-1.0』は世界的にヒットを記録し、NHK連続テレビ小説『らんまん』や日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）などで主演を担当。声優としても人気で、アニメ映画『サマーウォーズ』『君の名は。』『すずめの戸締まり』などに出演しています。キャラクターを作り込むのがうまく、けろけろけろっぴも丁寧に演じてくれそうです。
回答者からは、「けろけろけろっぴの笑顔や雰囲気などがぴったりだと思った」（40代女性／神奈川県）、「けろっぴの元気で親しみやすい性格に合っていると思う」（10代女性／長野県）、「演技力があって上手く演じると思うから」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回は、冒険好きで元気いっぱいな「けろけろけろっぴ」が対象です。それでは、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『けろけろけろっぴ』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：山崎賢人／12票
2位は山崎賢人（※崎はたつさき）さんです。山崎さんは、ファッション誌でメンズモデルを務めて人気を獲得。俳優業を本格的にスタートさせてからは、映画作品を中心に大活躍します。
山崎さんといえば、漫画などの実写化が多い俳優として有名。これまでも、『キングダム』『ゴールデンカムイ』『アンダーニンジャ』をはじめ、数多くの実写化作品を担当してきました。人気キャラクターの実写化に慣れているので、けろけろけろっぴも完璧に演じきってくれそうです。
回答者からは、「さわやかで明るい雰囲気がけろっぴに合う」（30代女性／秋田県）、「明るく、誰が見ても元気なところが山崎賢人さんとあってると思います」（30代女性／滋賀県）、「目が大きくてかわいらしさもあるから」（40代女性／宮城県）などの意見が寄せられました。
1位：神木隆之介／16票
1位は神木隆之介さんでした。子役時代から大活躍している神木さんは、現在まで数多くの映画やドラマに出演しています。
主演映画『ゴジラ-1.0』は世界的にヒットを記録し、NHK連続テレビ小説『らんまん』や日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）などで主演を担当。声優としても人気で、アニメ映画『サマーウォーズ』『君の名は。』『すずめの戸締まり』などに出演しています。キャラクターを作り込むのがうまく、けろけろけろっぴも丁寧に演じてくれそうです。
回答者からは、「けろけろけろっぴの笑顔や雰囲気などがぴったりだと思った」（40代女性／神奈川県）、「けろっぴの元気で親しみやすい性格に合っていると思う」（10代女性／長野県）、「演技力があって上手く演じると思うから」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)