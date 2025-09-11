『イカゲーム』のイム・シワン×パク・ギュヨンが再共演、Netflix 映画『カマキリ』9月26日世界独占配信
動画配信サービス「Netflix」でNetflix映画『カマキリ』が、9月26日より世界独占配信される。『イカゲーム』で話題となった韓国俳優イム・シワンとパク・ギュヨンが出演し、命懸けの壮絶なバトルを繰り広げる天才殺し屋を熱演する。闇社会の頂点を狙う3人の殺し屋たちのプライドが激突する、アクション全開の予告編と、鋭い眼差しが印象的なキービジュアルも解禁された。
【動画】Netflix映画『カマキリ』予告映像
本作は、暗殺業界を舞台に新世代の殺し屋たちが「No.1」の座を懸けて戦うバイオレンスアクション。長い休暇から戻ったA級キラー、通称“カマキリ”ことハヌルをイム・シワンが演じ、彼の長年の友人でありライバルのジェイ役をパク・ギュヨンが務める。
カマキリは、所属していた暗殺企業「MKエンターテインメント」の代表チャ・ミンギュ（演：ソル・ギョング）の死後、会社を離れ、自らの組織「カマキリカンパニー」を設立。かつての仲間・ジェイと共に新たな機会を模索する。
公開された映像では、真っ赤なスーツに鎌型の武器を手にしたカマキリと、訓練生時代の同期であるジェイ、そしてMK創業メンバーで師匠でもある“トッコ”（演：チョ・ウジン）の三者が、それぞれの武器と拳で激しくぶつかり合う様子が描かれている。
「俺が代表だから、俺が上」と詰め寄るカマキリに対し、実力は拮抗しながらも劣等感を抱えるジェイ。2人の屋上での激しい対立の行方は――。
映像のラストでは、「お前は絶対に勝てない」と挑発するトッコに対し、「見せてやるよ、“絶対”ってやつを」と応じるカマキリの姿が。殺し屋たちの一切の迷いなき頂上決戦は、果たしてどのような結末を迎えるのか。
イム・シワンは『イカゲーム』での冷酷なミョンギ役や『非常宣言』『スマホを落としただけなのに』などで悪役としての存在感を発揮し注目を集めている俳優。パク・ギュヨンも、『セレブリティ』や『Sweet Home −俺と世界の絶望−』などNetflix作品での活躍が光る。
『イカゲーム』では参加者とピンクガードという異なる立場から命懸けのゲームに挑んだ2人が、今作では殺し屋として頂点を争う。そして、闇社会の混乱を前に“再びルールを築くために”帰ってきた伝説のキラー・トッコ。アクション映画『ハード・ヒット 発信制限』で主演を務めたチョ・ウジンが、キャリア史上最も過酷なアクションに挑む。
無敵の殺し屋を描いた『キル・ボクスン』のスピンオフでもある本作は、その世界観を引き継ぎながらもスケールアップ。手に汗握る展開が連続する、まさに“一瞬たりとも目が離せない”作品となっている。
