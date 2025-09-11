◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

右肩痛のため６０日間の負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）の今後について１０日（日本時間１１日）、ロバーツ監督が言及した。

前日９日（同１０日）に３Ａで５度目のリハビリ登板に臨み、今季最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど５回途中３安打３失点８奪三振と力投した右腕に関して、指揮官は「本当に素晴らしかった。私の理解では、彼は今日の飛行機でこちら（ロサンゼルス）に来る予定で、私たち（球団首脳陣）と次の段階を決めると思う。彼が会話に加わるのは確か。今夜何時に到着するかは分からないが、数日のうちに話し合いが行われるだろう」と明かした。

朗希のリハビリ出場期間は８月１４日（同１５日）の最初の登板から３０日間となる今月１２日（同１３日）まで。朗希にとっては９日のマウンドが実質、最後のリハビリ登板だった。メジャー昇格する場合、ドジャースは現状で出場の前提となる４０人枠、２８人のベンチ入り枠が埋まっており、誰かを外さなければいけない。さらに、山本、大谷ら先発陣が好調で、役割についても検討が必要だ。

この日、試合前の会見で記者から「先発を続けるのか、役割変更（救援）があるのか」と聞かれたロバーツ監督は「彼にとって何が最善か、我々にとって何が最善かを考える。その問いは当然出ると思う。ここで先発として準備するべきなのか、それとも役割を変えるべきか。全ての可能性をテーブルに乗せて話し合うことになる」とした。

来たる１０月のポストシーズンに向け、「（信頼を置くには）ここ（ＭＬＢ）で（実力を）見せてもらわなければならない。まだ時間はあるが、ここで見せる必要がある。だからある時点で我々は決断を下さなければならない。今後数週間でどう進むかどうかを」と話した。