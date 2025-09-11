参政党政調会長補佐に就任した豊田真由子氏が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」に生出演。今回の就任に「皆ビックリ、私もビックリ」と言ってスタジオを笑わせた。

豊田氏は、８年前の国会議員時代に、秘書に対し「このハゲ！」などと暴言を吐き、大騒動に発展したこともあり、最初は今回のオファーを断ろうと思っていたという。「政治、あんなヤクザな世界にもう２度と戻りたくないと思った」と言い「自分に何ができるのか、いろんな方に迷惑をかけるのでは」という思いもあり、断ることも考えていたという。

遙洋子から、コメンテーターとして発信していくのだけでは物足りなかった？と聞かれ「コメンテーターの皆さんを前に憚られるが、政治とか行政の現場の厳しさを知った上でここに来て、ある意味、安全な場所から言いたいことだけを言っている無責任さを感じていた」といい「医療、介護の現場を手伝っているが、苦しい状況の声を聞きながら、どなたも助けられないジレンマを感じていた」とも語った。

ならば出馬し、立法に携わった方がいいのでは？という問いには「『オファーを頂いたのが、新しい政党で政策作り、新しい党運営を手伝って欲しいというので、ならばと」「出馬は、この先、何が起こるかどなたもわからないが、国のために、人のためにという思いはどこで働いても同じだと思うので」と話していた。