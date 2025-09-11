作家・燃え殻、有名俳優との“極秘プロジェクト”を告白！主演を前提とした小説執筆に人気芸人も「誰!?」と大興奮

MCのアルコ＆ピースが様々な分野の文化人の人生や本性に迫る、“文化人特化型”人生深掘りポッドキャスト番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

9月9日（火）に配信された同番組には、小説家の燃え殻さんが登場。現在進行中だという、ある有名俳優との極秘プロジェクトを明かし、スタジオが騒然となる一幕があった。

番組終盤、今後の新作について問われた燃え殻さんは、「まだ全然言えないんですけど、俳優さんと一緒にこういうの書いてほしいって言われて」「俳優さんとやり取りしながら、小説書いてます」と告白。

それは、映像化された際にその俳優自身が主演をやるという前提でのやり取りだと明かすと、アルコ＆ピースの2人は「何それ！」「面白い！」と大興奮。

ここからスタジオは、その“有名俳優”が誰なのかを当てるクイズ大会のような盛り上がりに。平子が「1人だけ名前、1回だけのチャンス」と切り出すと、酒井も「僕も1人います」と応戦し、白熱の推理合戦に。

しかし、アルコ＆ピースが自信満々に挙げた候補者の名前は、あえなく撃沈。燃え殻さんは多くを語らず、ただ「売れない俳優の役みたいな」といったテーマでディベートを重ねながら執筆しているとヒントを出すにとどまった。