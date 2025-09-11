マンダム<4917.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１０日の取引終了後、ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）を実施すると発表。株式取得を目的に設立したカロンホールディングス（東京都千代田区）がマンダムに対し、非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する。ＴＯＢ価格は１株１９６０円で、マンダムの株価はこれにサヤ寄せする動きとなっている。



買付予定数の下限は２５２８万５２００株（所有割合５６．０２％）で、上限は設定しない。９月下旬をメドに買い付けの開始を目指すとしている。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て、マンダムは上場廃止となる見通し。東京証券取引所は１０日、マンダムを監理銘柄（確認中）に指定した。



