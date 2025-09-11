【pecoレシピ】ウチのこどもが喜ぶレシピ！レンチンするだけ！無限肉キャベツ 材料（4人分）キャベツ：1/4個豚ひき肉：400g玉ねぎ：1/2個卵：1個片栗粉：大さじ1ごま油：大さじ1塩：適量黒こしょう：適量 材料（4人分）キャベツ：1/4個豚ひき肉：400g玉ねぎ：1/2個卵：1個片栗粉：大さじ1ごま油：大さじ1塩：適量黒こしょう：適量 【たれ】 ぽん酢しょうゆ：大さじ2砂糖：小さじ1/2ごま油：小さじ1白ごま：適量調理工程1キャベツを千切りにし、平らな耐熱容器に敷き詰める。2豚ひき肉・玉ねぎ（みじん切り）・卵・片栗粉・ごま油・塩・黒こしょうをビニール袋に入れて混ぜる。3，両紊豊△鬚里察∩缶未防澆詰めるように広げたら、ラップをかけて電子レンジ（600W）で8分加熱する。4火が通ったらヘラなどで一口サイズにし、【たれ】を混ぜ合わせ、回しかけてできあがり。 ぽん酢しょうゆ：大さじ2砂糖：小さじ1/2ごま油：小さじ1白ごま：適量調理工程1キャベツを千切りにし、平らな耐熱容器に敷き詰める。2豚ひき肉・玉ねぎ（みじん切り）・卵・片栗粉・ごま油・塩・黒こしょうをビニール袋に入れて混ぜる。3，両紊豊△鬚里察∩缶未防澆詰めるように広げたら、ラップをかけて電子レンジ（600W）で8分加熱する。4火が通ったらヘラなどで一口サイズにし、【たれ】を混ぜ合わせ、回しかけてできあがり。

【pecoレシピ】ウチのこどもが喜ぶレシピ！入れるだけのほったらかしパスタ 材料（4人分）玉ねぎ1/4個ピーマン：1個にんじん：1/2本れんこん：60g合い挽き肉：200〜250gトマト缶（カット）：1缶ペンネ：200g水：300mlコンソメ顆粒かりゅう：小さじ1ケチャップ：大さじ2ウスターソース：大さじ1ピザ用チーズ：80gパセリ：適量調理工程1玉ねぎ・ピーマン・にんじん・れんこんをみじん切りにする。2フライパンに 合い挽き肉・トマト缶・ペンネ・水・コンソメ顆粒かりゅうを入れて全体を混ぜ合わせ、フタをして中火で15分ほど煮る。3ペンネがやわらかくなったら、ケチャップ・ウスターソース・ピザ用チーズを加え、仕上げにパセリをかけてできあがり。