【公式・DayDay.】亜希のざっくりキッチン「pecoの今晩“すぐマネ”料理」
【pecoレシピ】ウチのこどもが喜ぶレシピ！レンチンするだけ！無限肉キャベツ
材料（4人分）キャベツ：1/4個豚ひき肉：400g玉ねぎ：1/2個卵：1個片栗粉：大さじ1ごま油：大さじ1塩：適量黒こしょう：適量
【たれ】ぽん酢しょうゆ：大さじ2砂糖：小さじ1/2ごま油：小さじ1白ごま：適量調理工程1キャベツを千切りにし、平らな耐熱容器に敷き詰める。2豚ひき肉・玉ねぎ（みじん切り）・卵・片栗粉・ごま油・塩・黒こしょうをビニール袋に入れて混ぜる。3，両紊豊△鬚里察∩缶未防澆詰めるように広げたら、ラップをかけて電子レンジ（600W）で8分加熱する。4火が通ったらヘラなどで一口サイズにし、【たれ】を混ぜ合わせ、回しかけてできあがり。
【pecoレシピ】ウチのこどもが喜ぶレシピ！入れるだけのほったらかしパスタ
【亜希レシピ】こどもも満足！肉みそおにぎり
材料（4人分）ごま油：適量れんこん（みじん切り）：80g塩：少量豚ひき肉：100g玉ねぎ（みじん切り）：50gにんじん（みじん切り）：50gみりん：大さじ1と1/2みそ：大さじ2砂糖：大さじ1と1/2ごはん：2合調理工程1フライパンにごま油（大さじ1）をひき、れんこんを炒め、色が透き通ってきたら塩を振ってお皿に取り出す。2ごま油を足し、豚ひき肉・玉ねぎ・にんじんを炒める。3火が通ってきたら、みりん・みそ・砂糖を入れ、水気がなくなるまで再び炒める。4ごはんの入ったボウルに Νを加えてさっと混ぜ合わせ、好みの大きさに握ったらできあがり。