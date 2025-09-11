ETF売買動向＝11日寄り付き、日経レバの売買代金は223億円と低調 ETF売買動向＝11日寄り付き、日経レバの売買代金は223億円と低調

11日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比18.5％減の462億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.5％減の372億円となっている。



個別ではグローバルＸ 革新的優良企業 <178A> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> など19銘柄が新高値。上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など7銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が4.35％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が3.69％高と大幅な上昇。



一方、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は6.22％安と大幅に下落している。



日経平均株価が69円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金223億2500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均260億500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が35億3500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が25億1100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が21億9400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が19億5600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

