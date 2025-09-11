決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … プラスゼロ、ステムリム、トビラシステ (9月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 Ｃａｓａ <7196>
26年1月期の連結経常損益を従来予想の11.6億円の黒字→2.2億円の赤字(前期は15.6億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4441> トビラシステ 東Ｓ -8.93 9/10 3Q 14.56
<7064> ハウテレ 東Ｇ -7.59 9/10 上期 -3.77
<4334> ユークス 東Ｓ -5.24 9/10 上期 -12.50
<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -4.23 9/10 上期 赤縮
<4599> ステムリム 東Ｇ -3.16 9/10 本決算 －
<7678> あさくま 東Ｓ -2.43 9/10 上期 82.83
<5132> プラスゼロ 東Ｇ -1.51 9/10 3Q 77.83
<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ -1.15 9/10 1Q -10.00
<6577> ベストワン 東Ｇ -0.64 9/10 本決算 918.52
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース