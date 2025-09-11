―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　Ｃａｓａ <7196>
　26年1月期の連結経常損益を従来予想の11.6億円の黒字→2.2億円の赤字(前期は15.6億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4441> トビラシステ 　東Ｓ　　 -8.93 　　9/10　　　3Q　　　 14.56
<7064> ハウテレ 　　　東Ｇ　　 -7.59 　　9/10　　上期　　　 -3.77
<4334> ユークス 　　　東Ｓ　　 -5.24 　　9/10　　上期　　　-12.50
<7196> Ｃａｓａ 　　　東Ｓ　　 -4.23 　　9/10　　上期　　　　赤縮
<4599> ステムリム 　　東Ｇ　　 -3.16 　　9/10　本決算　　　　　－

<7678> あさくま 　　　東Ｓ　　 -2.43 　　9/10　　上期　　　 82.83
<5132> プラスゼロ 　　東Ｇ　　 -1.51 　　9/10　　　3Q　　　 77.83
<2751> テンポスＨＤ 　東Ｓ　　 -1.15 　　9/10　　　1Q　　　-10.00
<6577> ベストワン 　　東Ｇ　　 -0.64 　　9/10　本決算　　　918.52

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース