

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.4 Ｃａｓａ <7196>

26年1月期の連結経常損益を従来予想の11.6億円の黒字→2.2億円の赤字(前期は15.6億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4441> トビラシステ 東Ｓ -8.93 9/10 3Q 14.56

<7064> ハウテレ 東Ｇ -7.59 9/10 上期 -3.77

<4334> ユークス 東Ｓ -5.24 9/10 上期 -12.50

<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -4.23 9/10 上期 赤縮

<4599> ステムリム 東Ｇ -3.16 9/10 本決算 －



<7678> あさくま 東Ｓ -2.43 9/10 上期 82.83

<5132> プラスゼロ 東Ｇ -1.51 9/10 3Q 77.83

<2751> テンポスＨＤ 東Ｓ -1.15 9/10 1Q -10.00

<6577> ベストワン 東Ｇ -0.64 9/10 本決算 918.52



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



