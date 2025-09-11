

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 エニーカラー <5032>

26年4月期第1四半期(5-7月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.6倍の69.9億円に急拡大した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<5032> エニーカラー 東Ｐ +14.72 9/10 1Q 158.61

<6387> サムコ 東Ｐ +8.55 9/10 本決算 2.82

<5031> モイ 東Ｇ +6.50 9/10 上期 25.69

<7682> 浜木綿 東Ｓ +1.28 9/10 本決算 57.81

<4026> 神島化 東Ｓ +0.49 9/10 1Q -20.54



<2375> ギグワークス 東Ｓ +0.36 9/10 3Q 赤拡



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

