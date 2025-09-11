―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月9日から10日の決算発表を経て11日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　エニーカラー <5032>
　26年4月期第1四半期(5-7月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.6倍の69.9億円に急拡大した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5032> エニーカラー 　東Ｐ 　 +14.72 　　9/10　　　1Q　　　158.61
<6387> サムコ 　　　　東Ｐ　　 +8.55 　　9/10　本決算　　　　2.82
<5031> モイ 　　　　　東Ｇ　　 +6.50 　　9/10　　上期　　　 25.69
<7682> 浜木綿 　　　　東Ｓ　　 +1.28 　　9/10　本決算　　　 57.81
<4026> 神島化 　　　　東Ｓ　　 +0.49 　　9/10　　　1Q　　　-20.54

<2375> ギグワークス 　東Ｓ　　 +0.36 　　9/10　　　3Q　　　　赤拡

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした11日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース