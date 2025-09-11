レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

「都心から約80分の“田舎の秘密基地”キャンプ＆サウナ」と記し、千葉・いすみ市の施設を訪れた。白いビキニ水着に青のサウナハットをかぶった姿を公開。「非日常に身をゆだねてきた 古民家カフェにサウナ、BBQにレンタルキャンプも完璧 サウナの熱と水風呂の冷たさがバランスよすぎて、一発目から最高に整った 風といい、自然の音といい、ぜんぶの時間がゆっくりで心地いい メインの大きな水風呂と、もっと冷たさを求めたドラム缶の2種類 ドラム缶初体験の私 脳天まで冷やして無事昇天 古民家カフェのワークスペースでテーブルゲームして青春に戻った気分」と満喫した思いをつづった。「『サウナが好きな人ほどハマる』他ではなかなか味わえないサウナってセリフ、これはまじ」と絶賛した。バーベキューでサザエやソーセージ、ナスなどを焼く写真も添えた。

また、別投稿では東京サマーランドでのショッキングピンクビキニ水着姿もアップ。「夏はビタミンカラーを着たくなる 明るい色あると気分も上がるよね」とし、プールで水鉄砲を使ったり、浮輪などにのったりする写真を披露した。

ファンやフォロワーからも「スタイルいいなぁ」「何ちゅう脚の長さですか」「セクシーで可愛すぎる」「パーフェクトボディ＆美人すぎ」「プロポーション抜群で素敵」「神スタイル」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げる様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。