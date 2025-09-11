元NMB48でモデルの上西怜（24）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。モデル契約を結ぶDRW（ドロー）のランジェリーショットを投稿した。

「モデルを務めさせていただいてます 今回の新作も可愛いだらけ」とつづり、ピンクの花柄、薄い緑で中央部にリボンコーデ、白と黒とグレー3色のランジェリーなどを公開した。

別の投稿では「大好きな場所」とした。母とカフェを訪れ「数年前に買ったワンピース！大人っぽすぎてなかなか着れなかったんだけど着れるようになった」とベージュのノースリーブロングワンピースを着こなす姿をアップ。バームクーヘンをほおばったり、自然豊かな場所でピースサインでポーズをとるなど、「Photo byお母さん」の写真を披露した。

ファンやフォロワーからも「綺麗さレベチ」「破壊力半端ない」「美ボディー」「セクシーな天使さん」「ワンピースめちゃ似合ってる」「大人っぽい」「ボブめちやくちゃかわいい」などのコメントが寄せられた。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。