ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３年連続４度目のＭＶＰを受賞できるのか。ＦＯＸスポーツ（電子版）は１０日（日本時間１１日）にＭＬＢの今季のアワード予想を「ＭＶＰはジャッジかローリーか？大谷は３連覇か？」と題して、ローワン・カブナー記者とディーシャ・トーサー記者の見解を紹介した。

ナ・リーグのＭＶＰ争いの本命はいうまでもなく大谷だ。打率２割８分、４８本塁打、９０打点、１８盗塁は史上初の「５０本塁打―５０盗塁」を達成した昨季と比べると物足りない。ライバルであるフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）は５０本塁打、１２３打点はリーグトップ、急浮上したメッツのファン・ソト外野手（２６）は３８本塁打、３０盗塁をマーク。出塁率３割９分９厘、１１８四球はリーグ１位だ。フィリーズのトレー・タナー内野手（３２）も有力候補だ。



カブナー記者は「もし大谷が昨シーズンのような打撃成績を残していたら、この争いは接戦になっていなかったかもしれない」と前置きするとライバルを紹介した。

「ソトは出塁率と与四球でナ・リーグをリードしている。シュワーバーは本塁打と打点でもナ・リーグでトップを走り、ターナーは安打（１７９）と打率（３割５厘）でナ・リーグをリードしている」

大谷については「得点（大差をつけ＝１２９）、長打率（６割１分１厘）、ＯＰＳ（１・００２）でトップに立ち、本塁打では２位につけている。打撃成績だけでも大谷は依然としてトップ候補だろうが、投手としても活躍し、３０イニング以上投げたナショナルリーグの先発投手の中で４番目に高い三振率（１２・２５）を誇っていることから、その二刀流の才能は、ドジャース入り後２年連続、４度目のＭＶＰ受賞につながるはずだ」と狹確瓩箸靴拭

トーサー記者も「大谷は３連覇の夢を追っている。ＭＬＢ史上初の５０―５０シーズンを終えた今、彼はナ・リーグでｗＲＣ＋（１６９）と得点でトップに立ち、本塁打数はシュワーバーに次ぐ。そしてもちろん、圧倒的な投球を見せている。今シーズンは１２回の先発のうち９回で１失点以下に抑え、３６イニングで４９奪三振を記録している。マウンドでの出遅れと、キャリア２度目の右ヒジ手術による負荷制限がなければ、大谷はナ・リーグのサイ・ヤング賞候補だっただろう」と絶賛。

その上で「この日本の大スターは、バリー・ボンズに続き、３回以上ＭＶＰを受賞した選手となるだろう」と太鼓判を押した。ボンズのＭＶＰ受賞７回は単独トップ。２位は大谷、トラウトら１１人の３回だ。

ア・リーグＭＶＰは５３本塁打、１１３打点でリーグ２冠のマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）ではなく、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）と予想。「数字で考えれば明らか」（トーサー記者）、「あらゆるスラッシュラインでＭＬＢ全打者よりジャッジは優位」（カブナー記者）と打率、出塁率、長打率、ＯＰＳ、ｆＷＡＲ、ｗＲＣ＋でジャッジが圧倒していることを理由に挙げている。