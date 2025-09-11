畑芽育がプライベートで“愛情をたっぷり注いだ人”告白、その人みたいになりたい
女優の畑芽育（23歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。プライベートで“愛情をたっぷり注いだ人”について語った。
10日に都内で行われた、電機設備メーカー「TMEIC」の新CM発表会に登壇した畑が、番組のインタビューに対応。最近、プライベートで“愛情をたっぷり注いだ人”がいるとして、「私、芸人さんが大好きで。特にゆりやんレトリィバァさんが大好きなんですけど、単独ライブに一人で行ってきて。すごい至近距離でゆりやんさんを見ることができて、めちゃくちゃ興奮しました」と語る。
畑から見たゆりやんは「すごく独創的で、本当に自分が面白いと思うことをのびのびとやってる姿がカッコ良すぎて」と話し、さらに「『私、ゆりやんレトリィバァさんになりたい』って強く思いましたね」とコメント。
また、特にハマっているのが、歌手・ラッパーのAwichらとゆりやんがコラボした楽曲「Bad Bitch 美学 Remix」で、「私、あの曲をフルサイズで歌えるんですよ。特にゆりやんさんのパートがお気に入り」と、ゆりやんのラップパートが好きだと言い、「基本的に私が歌ってると（友だちに）笑われる。120％でやり切ってるので。振り切って、パフォーマンスしてます、私も」と語った。
