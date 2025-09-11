ソレは本人が一番わかっている。

現在ポイントランキング（PR）101位の渋野日向子（26）にとって、今週の試合は重要だ。

11日開幕の「クローガー・クイーンシティ選手権 presented by P&G」（オハイオ州TPCリバーズ・ベンド=6876ヤード・パー72）終了後のPRにより、10月からのアジアシリーズ4試合（中国、韓国、マレーシア、日本）の出場権が決まる。43人と最も出場枠が少ない「TOTOジャパンクラシック」（11月6日開幕）に出るには、PRを最低でも80位台には上げなければならない。

アジアシリーズ4大会に出場できなければ、その前の「ウォルマートNWアーカンソー選手権」と「ハワイロッテ選手権」の2試合と、アジアシリーズ後の「アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン」の計3試合で80位以内（来季の出場優先順位トップのカテゴリー1）を目指すことになる。

では、シード落ちしたらどうなるのか。

2022年から米ツアーに主戦場を変えた渋野は、23年にランキング83位でシード権を逃したが、「81位〜100位」は準シードでカテゴリー11。24年の出場優先順位は119番となり、西郷真央（138番）や吉田優利（145番）といった最終予選会通過者の「カテゴリー14」より上位だった。

これが「101位〜125位」になると「カテゴリー15」となり、最終予選を突破した選手より出場優先順位は下がる。昨年、PR102位の吉田が、再度最終予選会（9位通過）を受けたのはそのためだ。

今週の試合でポイントを稼げず、アジアシリーズの出場権を逃せば、シード取りのチャンスは3試合のみ。そこでダメなら5日間90ホールの厳しい予選会に挑むか、国内復帰を選ぶのか。予選落ちのないアジアシリーズでポイントを稼げるだけ稼げば、そんなことで悩むことはないのだが……。

◇ ◇ ◇

女子ゴルフと言えば、左手首の手術を発表して今季終了となった小祝さくらの状態が心配だ。7月に優勝した際、周囲には「加齢の影響」を漏らしていたというが……。いったいどういうことか。小祝に何が起きていたのか。

