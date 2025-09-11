「疲れた。日本に帰りたい」

ベトナムとタイで3年以上、逃亡生活を続けていた特殊詐欺グループの幹部の男は先月29日、逃亡先のタイから警視庁捜査本部に電話をかけ、こう音を上げて帰国を告げたという。

高齢者から現金をだまし取ったとして、警視庁暴力団対策課は帰国した8日、電子計算機使用詐欺などの疑いで住所・職業不詳の蓮見晋平容疑者（42）を逮捕した。

蓮見容疑者は2022年5月14日、仲間と共謀し、茨城県内の市役所の職員の名前を名乗り、県内の当時68歳の女性に「介護保険料の還付金を受け取れます」とウソをつき、現金約50万円を振り込ませた。

「蓮見は事件直後の5月下旬、ベトナムに高飛びしています。2年間、ベトナムに潜伏した後、タイへ移動しています。数年前から日本の警察は現地の捜査機関と協力して、フィリピンやカンボジア、タイで日本人の詐欺グループを次々摘発している。近い将来、自分にも捜査の手が及ぶのではと考えたのではないか」（捜査事情通）

逃走から約1カ月後の6月22日、警視庁は特殊詐欺グループがアジトにしていた東京・世田谷区のマンションを摘発し、山口組系と住吉会系の暴力団幹部ら11人をパクった。グループは「かけ子」や「出し子」「受け子」「見張り役」に分担され、山口組幹部は「受け子」として調整役や手口を考案する役目を担い、蓮見容疑者はかけ子を統括する立場だった。グループは65歳以上の女性をターゲットにして、22年3月から3カ月間で、30都府県の118人から1億円超をだまし取っていた。

蓮見容疑者は22歳だった20年前から詐欺事件に手を染めていた。

「蓮見は仲間と一緒に『携帯電話の出会い系サイトの利用料金が未納です』『サイト運営者から調査を依頼された』『裁判で和解するには未納金を支払う必要があります』とウソの電話をかけ、和解金と称して全国から数億円を振り込ませ、逮捕された。暴力団組長から振り込み詐欺に使われていた他人名義の通帳を買い取って、金を振り込ませる架空口座をつくっていた」（前出の捜査事情通）

今は「疲れた」と言って観念していても、再びシャバに戻ったら、悪さを繰り返すかもしれない。