フジ・メディア・ホールディングスが港浩一前社長と大多亮元専務を相手取り、約50億円の損害賠償請求訴訟に踏み切ったことは記憶に新しい。今回の問題は日枝久体制のもとで構築された経営体制の歪みが背景にあるともされる。とすれば、新興IT企業ライブドアの堀江貴文代表（当時）がフジテレビの買収に動いた20年前に、同社が変革の好機を逸したことが、現在の混乱につながっているとの見方もある。同じフジサンケイグループの一角で、新興メディアを受け入れたものの、かえって経営が混乱しているのが、老舗ラジオ局のラジオ大阪だ。ラジオ大阪は産経新聞社が約50％保有していた株式の大部分を2021年7月に東京の動画・ライブ配信大手のDONUTS（ドーナツ）社に売却。同社は34％を取得し大株主となった。

定食チェーン大手3社が軒並み店舗数減…業績改善でも厳しい未来予想図

■ド社の経営参入後、赤字転落

ラジオ大阪は1958年、産経グループ創業者の前田久吉が設立し、上方漫才大賞を主催するなど関西メディア界で根を下ろしてきたものの今や収益は低迷していた。一方、07年にDeNA出身の西村啓成氏が設立したド社は、1800万人が利用する動画・ライブアプリの「ミクチャ」を主力事業とし、売上高170億円を超える成長企業だ。だが、ド社の経営参入後、ラジオ大阪は赤字転落。今年7月には株主代表訴訟に発展する事態となった。

「問題の焦点はド社の肝いりで始めた深夜帯の帯番組です。同番組はド社のライブ配信アプリ『ミクチャ』でも配信されたが、制作費はラジオ大阪が負担。本来支払われるべき出稿料も免除され、総額5億5000万円が利益供与の形でド社に流れそうです」（ラジオ大阪関係者）

ラジオ大阪の吉野達也社長は訴訟に先立ち、6月10日に株主宛てに「お知らせ」を送達、ド社による会社〈私物化〉により、3億3000万円超の損失があったことを明言。これに対し、6月20日にド社の西村啓成社長が反論文を送付、費用負担や貢献があったと主張していた。両者の応酬が、株主代表訴訟に至った背景だ。

しかし、お盆開け早々の8月21日にラジオ大阪は臨時取締役会を開き、66年ぶりの新株発行による増資を決定。外部から新たな取締役を迎えたが、6月、8月と短期で役員が入れ替わるという異常事態に。新体制の発足により、訴訟はいったん取り下げられたものの、根本的な解決には至っていない。

「増資は輸血にはなっても、恒常的な赤字体質の止血にはならない。資本注入と同時に、新たな出稿先の確保が不可欠です」（前出の関係者）

老舗メディアと新興IT企業の提携は、期待された相乗効果は生まず、経営リスクを顕在化させる結果になっている。

（ジャーナリスト・横関寿寛）