佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気についてお伝えします。



「たんぱく質の日」

タンパク質は9種類の必須アミノ酸と11種類の非必須アミノ酸から構成されていることから、9月11日は「たんぱく質の日」としされています。タンパク質は筋肉のイメージが強いですが、他にも肌や髪の毛などを構成する物質です。タンパク質をしっかりとって、もう少し続く残暑を乗り越えましょう。



「天気図」

引き続き、日本付近には秋雨前線が停滞しています。10日ほど荒れた天気にはなりませんが、この影響で各地で雨の時間がありそうです。



「天気の予想」

ころころと変わりやすい天気でしょう。特に午後は広い範囲で雨が降り、雷を伴うこともあります。折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は10日と同じか、やや高いでしょう。福岡市で32℃、北九州市で31℃など、31℃前後のところが多くなりそうです。湿度が高く、ジメジメと感じられそうです。



「なのか間予報」

この先もすっきりしない天気が続くでしょう。金曜日は福岡市東区の筥崎宮（はこざきぐう）で放生会（ほうじょうや）が始まります。雨マークはありませんが変わりやすい天気で、雨が降る可能性もあります。週末の3連休は秋雨前線の影響で、曇りや雨の日が続きそうです。