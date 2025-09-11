BTS（防弾少年団）のメンバーV（ブイ） の愛犬ヨンタンの誕生日を迎え、世界中のファンが温かい寄付でその思い出を振り返った。

7日は、V の愛犬ヨンタンがこの世を去った後に迎えた初めての誕生日だった。ヨンタンはBTSの「8人目のメンバー」と呼ばれるほど、ファンに大きな愛を受けてきた存在だ。

V は2021年12月、あるメディアとのインタビューで「タニ（ヨンタンの愛称）は生まれたときから健康が良くなかった。それでも頑張って生きていてくれて本当に感謝している。残された時間で楽しい思い出をたくさん作りたいし、大人になったタニを見たい」と語り、深い愛情を示した。

しかしVは2024年12月、インスタグラムを通じて「ヨンタンが子犬の星への長い旅に出た」と知らせ、ファンの涙を誘った。

ヨンタンはアリアナ・グランデの愛犬、テイラー・スウィフトの猫、トム・ホランドの愛犬と並んで「世界で最も有名なセレブペット」に挙げられるほど大きな愛を受けていた。

ファンたちはヨンタンを偲びつつ、意義深い寄付活動に乗り出した。V のグローバルファンベース「V Union」と英国のファンベース「KTH_UK」はヨンタンの名前で英国動物救護団体「RSPCA」に寄付金を届けた。スペインのファンベース「BTS V Spain」も、スペイン初の動物保護団体「Vegan Sanctuary Foundation」に寄付を届けてヨンタンを追悼した。