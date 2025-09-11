「本当に大変」ヒコロヒー、タクシーでのトラブルを回想「ほんまに意味分からん」

9月9日放送のテレビ朝日系『キョコロヒー』にて、ヒコロヒーがびっくりしたタクシー運転手の言動を明かした。

【関連】ヒコロヒー、結婚願望は“今のところなし”とキッパリ「1人でいい、とまでは強がらないですけど…」

番組でタクシートラブルの話題になると、ヒコロヒーは、「本当に大変。めちゃくちゃ揉めんねん」と切り出し、「私、こないだタクシー乗ってて、運転手さんが全然高速乗らへん」「『運転手さん、どこどこから高速乗ってくださいってお伝えしたと思うんですけど』って（言ったら）『ああすいません、全然何て言ってるか聞こえてなかったんですよ』ってほんとに悪びれもなく言われて」と説明。

続けて、「『ちょっと待ってください。でも、あの時、運転手さんは、かしこまりましたとおっしゃいましたよね？』『いやいや、でもほんとにあの時ね、何て言ってるか分からなくてね』『じゃあ、もうここはいいんで、乗ってほしかった高速のとこはいいんで、次の高速から乗ってくれますか？』って言ったら『ニャー！』って」と、運転手からのまさかの返答を明かした。

その上で、「ほんまに意味分からん。意味分からない。猫？なんで？ほんまに意味分からん。こんな思いをしたくない」と嘆いていた。