横浜・桜木町にレコード好きを癒すコラボカフェがオープン！蓄音機を覗き込む“ニッパー”と一緒にまったりしよ
レトロな蓄音機を覗き込むかわいいワンコ“ニッパー”が主役のイベント「NIPPER POP UP SHOP＆CAFE（ニッパー ポップアップショップ＆カフェ）」が、横浜・桜木町の『STORY STORY YOKOHAMA』にて、9月11日（木）スタート。
9月16日（火）からはコラボカフェもオープンします。
実在した犬がモデルになったビクターのシンボルマーク
「NIPPER POP UP SHOP＆CAFE」は、ビクターのシンボルキャラクター“ニッパー”の世界を見て、味わって、体験できる期間限定イベントです。
蓄音機を覗き込むニッパーが愛らしいビクターマークの原画は1889年、イギリスの画家フランシス・バラウドによって描かれたといいます。
フランシスの兄・マークがかわいがっていた、非常に賢いフォックス・テリア“ニッパー”がモデル。
マークが亡くなった後、蓄音機で生前の声を聞かせたところ、ニッパーが不思議そうに耳を傾けて、懐かしい主人の声に聞き入っていたため、その姿を絵にしたのだとか。
ニッパーのマークがおしゃれなグッズが勢ぞろい
『STORY STORY YOKOHAMA』のポップアップには、新作のニッパーグッズがラインナップ。
「サーモハンドルスタイルボトル500ml」（税込4180円）は、ボトル部分に粉体塗装を採用して、高見えするデザインに。
アウトドアにも便利なハンドル付きサーモボトルです。
「メッシュポケットサコッシュ」（税込1650円）は、ニッパーがデザインされたメッシュポケットがポイント。
ポケットをひっくり返して、裏側に印刷された仕様にして使うのもおしゃれですね。
本体は口元ファスナー仕様なので、貴重品も安心して持ち歩けそう◎
「キャンバスマルチトートバッグ（ブラック）」（税込3080円）はA3サイズがすっぽり入る、厚みのあるしっかり生地のコットントート。
ペットボトルが入る便利なサイドポケット付きで、肩にかけて使うことも可能です。
ポップアップでニッパーグッズを税込1500円以上購入すると、『特製しおり』がプレゼントされますよ。
※数量限定、なくなり次第終了
ニッパーの物語をイメージしたコラボカフェ
9月16日(火)からは、コラボカフェがオープン。
ニッパーの物語にちなんだオリジナルメニューがお目見えします。
レコードをかたどった「ニッパーレコードパンケーキ〜Berry Harmony〜」（税込1210円）は、ベリーの甘酸っぱさが奏でるハーモニーをニッパーと一緒に楽しめる一皿◎
「なつかしい主人の声が聞こえる！アイスクリームプレート」（税込1100円）は、きらめく音のようにフルーツやソースを散りばめて、蓄音器から流れる思い出の音声をイメージ。
「思い出のエルダーフラワーソーダ」（税込770円）は、ニッパーが駆けまわったイギリスの庭園を思わせる、爽やかな味わいだといいます。
「ニッパーとまったり アップルミルクティー」（税込660円）は、りんごの優しい香りが広がるロイヤルミルクティー。
ニッパーの専用マグカップで提供されます。
コラボメニューを注文すると、レコード盤モチーフの『特製コースター』がプレゼントされますよ。
※色は選べません。数量限定、なくなり次第終了。
イギリス版『ハチ公』のような、せつないけれど、ほっこりするストーリが隠れた“ニッパー”のロゴマーク。
気になる人はポップアップに足を運んでみてはいかがでしょう。
■「NIPPER POP UP SHOP＆CAFE」開催概要
場所：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい コレットマーレ5F「STORY STORY YOKOHAMA」
※JR京浜東北線/根岸線・桜木町駅から徒歩3分、横浜市営地下鉄・桜木町駅から徒歩5分
グッズ販売期間： 9月11日（木）〜11月3日（月・祝）
コラボカフェ期間：9月16日（火）〜10月3日（金）
営業時間：11:00〜20:00（L.O.19:00）
予約：不要
公式サイト：https://www.nipper-story.com/
参照元：
ビクターエンタテインメント株式会社 プレスリリース
株式会社有隣堂 プレスリリース
9月16日（火）からはコラボカフェもオープンします。
実在した犬がモデルになったビクターのシンボルマーク
「NIPPER POP UP SHOP＆CAFE」は、ビクターのシンボルキャラクター“ニッパー”の世界を見て、味わって、体験できる期間限定イベントです。
蓄音機を覗き込むニッパーが愛らしいビクターマークの原画は1889年、イギリスの画家フランシス・バラウドによって描かれたといいます。
フランシスの兄・マークがかわいがっていた、非常に賢いフォックス・テリア“ニッパー”がモデル。
マークが亡くなった後、蓄音機で生前の声を聞かせたところ、ニッパーが不思議そうに耳を傾けて、懐かしい主人の声に聞き入っていたため、その姿を絵にしたのだとか。
ニッパーのマークがおしゃれなグッズが勢ぞろい
『STORY STORY YOKOHAMA』のポップアップには、新作のニッパーグッズがラインナップ。
「サーモハンドルスタイルボトル500ml」（税込4180円）は、ボトル部分に粉体塗装を採用して、高見えするデザインに。
アウトドアにも便利なハンドル付きサーモボトルです。
「メッシュポケットサコッシュ」（税込1650円）は、ニッパーがデザインされたメッシュポケットがポイント。
ポケットをひっくり返して、裏側に印刷された仕様にして使うのもおしゃれですね。
本体は口元ファスナー仕様なので、貴重品も安心して持ち歩けそう◎
「キャンバスマルチトートバッグ（ブラック）」（税込3080円）はA3サイズがすっぽり入る、厚みのあるしっかり生地のコットントート。
ペットボトルが入る便利なサイドポケット付きで、肩にかけて使うことも可能です。
ポップアップでニッパーグッズを税込1500円以上購入すると、『特製しおり』がプレゼントされますよ。
※数量限定、なくなり次第終了
ニッパーの物語をイメージしたコラボカフェ
9月16日(火)からは、コラボカフェがオープン。
ニッパーの物語にちなんだオリジナルメニューがお目見えします。
レコードをかたどった「ニッパーレコードパンケーキ〜Berry Harmony〜」（税込1210円）は、ベリーの甘酸っぱさが奏でるハーモニーをニッパーと一緒に楽しめる一皿◎
「なつかしい主人の声が聞こえる！アイスクリームプレート」（税込1100円）は、きらめく音のようにフルーツやソースを散りばめて、蓄音器から流れる思い出の音声をイメージ。
「思い出のエルダーフラワーソーダ」（税込770円）は、ニッパーが駆けまわったイギリスの庭園を思わせる、爽やかな味わいだといいます。
「ニッパーとまったり アップルミルクティー」（税込660円）は、りんごの優しい香りが広がるロイヤルミルクティー。
ニッパーの専用マグカップで提供されます。
コラボメニューを注文すると、レコード盤モチーフの『特製コースター』がプレゼントされますよ。
※色は選べません。数量限定、なくなり次第終了。
イギリス版『ハチ公』のような、せつないけれど、ほっこりするストーリが隠れた“ニッパー”のロゴマーク。
気になる人はポップアップに足を運んでみてはいかがでしょう。
■「NIPPER POP UP SHOP＆CAFE」開催概要
場所：神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい コレットマーレ5F「STORY STORY YOKOHAMA」
※JR京浜東北線/根岸線・桜木町駅から徒歩3分、横浜市営地下鉄・桜木町駅から徒歩5分
グッズ販売期間： 9月11日（木）〜11月3日（月・祝）
コラボカフェ期間：9月16日（火）〜10月3日（金）
営業時間：11:00〜20:00（L.O.19:00）
予約：不要
公式サイト：https://www.nipper-story.com/
参照元：
ビクターエンタテインメント株式会社 プレスリリース
株式会社有隣堂 プレスリリース