「暇さえあれば シーズン3 #7」

第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の韓国代表に選出された映画「NO OTHER CHOICE(ノー・アザー・チョイス)(英題)」(2026年3月日本公開予定)への出演が注目を集めるユ・ヨンソク。鬼才パク・チャヌク監督の3年ぶり新作であることに加え、主演の夫婦役を演じるのがイ・ビョンホン＆ソン・イェジンとあって世界的な関心を集めている。

熱狂的な支持を集めた「賢い医師生活」シリーズ以降も順調なキャリアを築いているヨンソクだが、初のMC業に挑んだバラエティ「暇さえあれば」も好調でシーズン3に突入。デビュー10周年を迎えるTWICEのジヒョ＆サナ(「#3」)に続き、9月16日(火)に入隊を控えるSEVENTEEN・ホシがミンギュと揃って韓国・鉄原ロケを敢行した出演エピソード(「#7」)も大きな反響を呼んだ。

人気俳優ユ・ヨンソクが、韓国の国民的MCユ・ジェソクとタッグを組んだ「暇さえあれば シーズン3」 (C)SBS

「暇さえあれば」シリーズは、ヨンソクと韓国の国民的MCユ・ジェソクが、"すき間友だち"とされる各回のゲスト共に、応募してくれた視聴者の"すき間時間"に会いに行きミッションを遂行するバラエティ。

「梨泰院クラス」のアン・ボヒョンや「ソンジェ背負って走れ」のキム・へユンら、旬の人気俳優が次々に出演したシーズン1に続き、シーズン2でも"ミュージカル俳優"という共通点を持つチ・チャンウクといった豪華ゲストがトークやゲームを満喫。9月12日(金)深夜よりKNTVにて日本初放送されるシーズン3の「#1」には、「NO OTHER CHOICE」で共演した名優チャ・スンウォン、NCTのDOYOUNG(ドヨン)の実兄としても知られるコンミョンが登場するなど、初回から早速期待を集めている。

「暇さえあれば シーズン3 #1」 (C)SBS

「暇さえあれば シーズン3 #1」 (C)SBS

9月26日(金)深夜に放送される「#3」に登場したのは、今年10月にデビュー10周年を迎えるTWICEのリーダー、ジヒョと、日本人ユニット"MISAMO(ミサモ)"としても活躍するサナ。オープニングトークの"恒例"となった、分厚いスケジュールメモをヨンソクがパラパラ...と開くパフォーマンスにも、2人は「マジックみたい！」と大喜び。そんな彼女たちの楽し気なリアクションに、気をよくしたヨンソクも嬉しそうな笑顔を浮かべる。

「暇さえあれば シーズン3 #3」 (C)SBS

トッポッキ屋を訪れる番組後半では、写真を見て料理の名前を当てるゲームに挑戦した4人。ホットドッグの写真を提示されたサナが答えられずに言葉に詰まると、「ちょっとサナ！たくさん食べたじゃん！」とびっくりしたジヒョが思わず顔を覗き込む場面も...。どうやら写真の下に書かれた"3文字"というヒントが日本人のサナをかえって惑わせたようで、その混乱ぶりに、ジヒョはその場に崩れ落ちて大爆笑！2人の気の置けない間柄を窺わせる1シーンとなった。

「暇さえあれば シーズン3 #3」 (C)SBS

「暇さえあれば シーズン3 #3」 (C)SBS

さらに10月24日(金)深夜に放送される「#7」では、今年5月に、同じくデビュー10周年という節目を迎えたSEVENTEENのホシ＆ミンギュが登場。朝鮮半島中央部の軍事境界線にほど近い鉄原(チョロン)で、軍隊洋品店や地元の小学校を訪問し、プレゼントを懸けたゲームに挑戦した。

「暇さえあれば シーズン3 #7」 (C)SBS

のどかな鉄原の田園風景に、「"良い景色"と思いながら来たんです」と話すホシに、「寝てたじゃない(笑)」とすかさずミンギュがツッコミを入れるなど、オープニングから軽快なやり取りを見せた2人。軍隊洋品店では、2人で仲良く"R.O.K.A.(韓国軍のロゴ)Tシャツ"を選び、後半にはお揃いのTシャツ姿でゲームにも参加。ロケの随所で、まるで本当の兄弟のような仲睦まじさを披露した。

「暇さえあれば シーズン3 #7」 (C)SBS

「暇さえあれば シーズン3 #7」 (C)SBS

小学校を訪問し、子どもたちにプレゼントを渡すべくバレーボールを使ったゲームにもチャレンジしたホシ＆ミンギュ。子どもたちのプレゼントが賭かっているとあって2人の表情は真剣そのものだ。道中では、入隊を控えるホシが「だんだん実感が湧いてきます」としみじみ話し、ミンギュが10周年について「1年目の頃は10年先が、本当に先のことに感じたけど...」とこれまでを振り返る場面も。2人にとっても、この鉄原ロケは単なるバラエティ出演にとどまらない貴重な時間になったようだ。

「暇さえあれば シーズン3 #7」 (C)SBS

「暇さえあれば シーズン3 #7」 (C)SBS

偶然にも、デビュー10周年というメモリアルな節目を迎えるTWICEとSEVENTEENのコンビがそれぞれ番組を盛り上げた「暇さえあれば」。何より、間もなく兵役に就くホシの鉄原(チョロン)ロケや、ゲームに興じながらも凛々しい振る舞いは貴重なショットの連続だ。ミンギュとの意外な"ケミ"にも注目しながら、ロケの行方を見守りたい。

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

暇さえあれば シーズン3

放送日時：2025年9月13日(土)0:20〜

※毎週(土)0:20〜

#3(ジヒョ＆サナ/TWICE出演回)

放送日時：2025年9月27日(土)0:20〜

#7(ホシ＆ミンギュ/SEVENTEEN出演回)

放送日時：2025年10月25日(土) 0:20〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ