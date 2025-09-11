「令和4年」に「年金手帳が廃止」になったと聞いたのですが、今持っている年金手帳は「捨ててもよい」のでしょうか？

そもそも年金手帳が廃止されたのはなぜ？

年金手帳は長い間、基礎年金番号を記録する手段として使われてきました。ですが、令和4年（2022年）4月以降、新たに年金制度に加入する方には年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されるようになっています。

この変更は、マイナンバー制度の導入により、年金手続きに必要な情報をオンラインで管理できるようになったためです。事務の効率化やコスト削減の観点から、冊子形式の手帳より簡易な通知書に移行されました。

具体的には、年金記録や識別番号がオンライン上で管理されるようになり、手帳自体の意味合いが低下したため、このような制度の見直しが行われました。



今持っている年金手帳はまだ使える？ 捨ててもよい？

すでに年金手帳を持っている場合、廃止後も引き続き使うことができます。年金手帳は基礎年金番号を確認できる書類として有効であり、日本年金機構も大切に保管するよう呼びかけています。

「青」や「オレンジ」の年金手帳には、基礎年金番号などの重要情報が記載されており、転職や年金申請時の際に助かることがあります。したがって、現時点で年金手帳を捨てることはせず、保管しておく方がよいといえるでしょう。



年金手帳を紛失してしまった場合はどうすればよい？

令和4年（2022年）4月1日以降、年金手帳の再発行はできません。紛失してしまった場合には、「基礎年金番号通知書」の再交付を申請する必要があります。手続き方法は、以下の通りです。



・国民年金第1号被保険者などは、お住まいの市区町村窓口で申請。

・厚生年金などの加入者は、勤務先を経由してか、年金事務所に直接連絡して手続き。



基礎年金番号通知書には、基礎年金番号、氏名、生年月日、交付日などが記載されます。届くまでには数週間かかるため、早めの申請が望ましいでしょう。



年金手帳は捨てずに保管しておく方がよい

結論として、今お持ちの年金手帳は、捨てずに保管しておくようにしましょう。年金手帳は基礎年金番号を確認できる正式な書類です。将来の手続きや照会で、予想外に必要になる可能性が十分にあります。

また、仮に紛失してしまった場合は、基礎年金番号通知書を再交付してもらうことが可能ですので、必要な情報を確保しつつも、元の手帳も残しておくと安心です。

手帳が手元にある限り、それを活用しつつ、マイナンバーやねんきんネット（オンライン年金照会サービス）などのデジタルな手段も併せて活用するとよいでしょう。



出典

日本年金機構 基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー