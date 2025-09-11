産後1週間、母が放った「絶縁」の言葉。私を突き放した実母の冷たい一言【ママリ】

「絶縁してもいい」…実母の言葉に茫然自失…

実母に気を使うってありますか？



産後1週間3児の母してます。

実母の事で、先日、実母から罵声暴言吐き出されました。



産むんじゃなかった

生まれてときからおまえの事で苦しめられた

おまえから感謝が感じられない

お母さんを必要としていないんだろう

絶縁してもいいんだ



など、言われました。



事の発端は産後の手伝いをしにきてくれていたときです。

私が台所でご飯レンチンしたりしていたらブチギレて上のような事を言ってきました。



孫、年中さん、に対しても、ワガママや癇癪おこしていたら

なんであんな子になっちゃったんでしょ？理解できない。

など、孫にも愛情をもって接してくれませんでした。





産後疲れているのは私なのにこんな事言われ、ショックです。



同じ様な経験された方いますか？

また、実母と合わない方どう対処していますか？

血のつながった 家族 でも、 性格 的に合う・合わないってありますよね。とはいえ、相手が親の場合は「 性格 が合わないからすっぱり関係を切ろう」とはなかなかできず、悩みが深まるもの…。この記事では、産後、実母からかけられた言葉に深く傷ついたという投稿を紹介します。産後1週間ころ、投稿者さんの家に実母がお手伝いにきてくれたそうですが、そこで実母は投稿者さんだけでなく子どもたちにもキツイ言葉を浴びせたようで、投稿者さんはとても悲しんでいます。

3人の子どもを育てている投稿者さんは、第3子を産んで1週間ころ、実母がお手伝いに来てくれたそうです。しかしその訪問の中で、なぜか投稿者さんの実母は投稿者さんに驚くような強い言葉を投げつけます。



投稿者さんとしてはこれほどまでに強い言葉を浴びせられるきっかけが何なのか分からずとても戸惑っているようです。今後の実母との関係もどのようにしていけばよいか、投稿者さんは悩んでいます。

実母の言動にはさまざまな声が

実母が放った言葉の強さに驚くこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私はそういうのが長文LINEで送られてきました(-_-)

産後の娘に暴言。人の気持ち考えれないんだなーって思ったと同時に、あ、無理だな、、って思いました。

結局自分が1番なんですよ。娘だし何いっても許されると思ってるんですよね。

私の実母も突然キレて暴言吐いてきたり、よくわからない八つ当たりをしたきたりで非常に疲れます。

（主人にもなので、かなり険悪ムードです）



私は3人目は一切手伝いはいらないと断りました。

まぁ当然キレられましたけど、毎日これが続くなんて耐えられないので。



産後私もしばらく余裕がなくて（ということにして）LINEとか電話、今週末行っていい？とかもすべて拒否。

幸い実家は遠いので押しかけられることもありません。



まぁ平和。

実母からの強い言葉に悲しんだり傷ついたり…という経験をもつ人から、さまざまな声が寄せられた今回の投稿。たとえ実の親とはいえ、言っていいことと悪いことはありますよね。自分も経済力をもち、家庭をもったら、会うたびに悲しい気持ちになる人とは静かに距離を置くのも大切なことに思えます。



親なのですぐにきっぱり関係を切ることが難しくても、自分や家族を悲しませたり傷つけたりしてくる人と付き合うことはしなくていいように思います。自分と家族の幸せを第一に、毎日を楽しく穏やかに過ごせるといいですよね。

