秋が訪れる前に手に入れたい！ 本当に使える、着回し力の高い“オータムアウター”
本格的な秋が訪れる前に手に入れたいオータムアウター。レザージャケットからナイロンパーカまで、本当に使える着回し力の高いアイテムを集めてみました。
コットンリネンのナチュラルな風合いが魅力
ジャケット\50,600（キタン TEL. 03-5785-6447） スカーフ\51,700（セラ スタジオ/シップス インフォメーションセンター TEL. 0120-444-099） 靴\64,900（サンダース/グラストンベリー ショールーム TEL. 03-6231-0213）
大きな襟もキュート。
シープスキンならではのソフトな着心地が決め手
\99,500（シーシーユー t.kaneko@neover.com） デニムパンツ\30,800（ザ シンゾーン/シンゾーン ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4088）
ハンサムなレザージャケットも、馴染みのいいシープスキンならハードになりすぎない。
大胆なロゴプリントでバックスタイルに視線集中
\19,800（ラ・ユット/グーニーPR TEL. 03-6441-2142）
背中のロゴプリントが目を引く軽やかなナイロンパーカ。ショート丈でハイウエストのボトムスやロングワンピとも好相性。裾のドローコードでシルエットの調節も可能。
ユーズドライクな小花柄がオリジナリティ抜群
\36,850（オーセンジャパン/ラフォエム TEL. 03-6786-3504） トップス\18,700（オルウェル/グラストンベリー ショールーム）
世界的なデニム生地メーカー「カイハラ」の素材を使用。定番のデニムジャケットも花柄なら新鮮。
写真・多田 寛 スタイリスト・郄品逸実 ヘア＆メイク・伏屋陽子（ESPER） モデル・NIKO（TOMORROW TOKYO） 文・恒木綾子
anan 2461号（2025年9月3日発売）より