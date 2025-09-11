プロレスリング・ノアは１１日までに元ＧＨＣヘビー級王者・ＯＺＡＷＡがリスフラン靭帯（じんたい）損傷と診断されたため、しばらくの間欠場することを発表した。

ＯＺＡＷＡは秋の最強決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ｂブロックに出場していたが８日の後楽園ホール大会で丸藤正道との開幕戦で左足を負傷。試合後、「リスフラン靭帯損傷」と診断された。

ノアは「これによりまして、ＯＺＡＷＡ選手の残りの公式戦はすべて不戦敗となります」と９・２３後楽園ホール大会で優勝戦が行われる「Ｎ―１」公式戦をすべて欠場することを発表し「ＯＺＡＷＡ選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様、関係各位の皆様には大変ご迷惑ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします」と告知した。

今年元日の日本武道館で清宮海斗を破りＧＨＣヘビー級王座を奪取する「ＯＺＡＷＡショック」で今年のプロレス界の主役に駆け上がったＯＺＡＷＡだが、最強戦士を決めるリーグ戦での欠場で急ブレーキ。一日も早い復帰を祈るしかないが、ケガが深刻ならば年間最大のビッグマッチとなる１０・１１両国国技館大会への影響が心配される。

（福留 崇広）