◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が10日（日本時間11日）の試合前会見で、佐々木朗希投手（23）について言及した。

「右肩のインピンジメント症候群」で5月13日に負傷者リスト（IL）入りした佐々木は9日（同10日）に傘下3Aオクラホマシティーの一員としてサクラメント戦で5度目のリハビリ登板に臨み、先発で4回2/3を3安打3失点、8奪三振と力投。100マイル（約160.9キロ）を超える直球を連発し、渡米後自己最速となる100・6マイル（約161・9キロ）を計測した。

これまで球速を復帰への条件と繰り返してきたロバーツ監督は「素晴らしい投球だった」としたうえで「今日、関係者と今後の起用について話し合う予定だ。役割変更や先発継続のどちらが最良かも含めて議論する」と起用法について、各所と協議する方針を示した。

山本、カーショー、グラスノー、シーハンら先発陣は安定しているだけに 救援への配置転換も指揮官にとっては選択肢の一つ。「昨日の登板は自信につながり、将来的な起用を考える材料になる」とチームに最もフィットする起用法を模索する。