◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日 ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、トミー・エドマン内野手（30）が右足首痛の負傷者リスト（IL）から復帰すると発表。この日の本拠でのロッキーズ戦に「6番・中堅」で先発出場する。エドマンの昇格に伴い、ジャスティン・ディーン外野手（28）がオプションでマイナーに降格した。

試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「間違いなく大きな後押しである。彼の復帰で、センターやセカンドでの多才なプレーが可能になる。スイッチヒッターであることも非常に大きい。トミーがラインアップに戻ることで、チーム全体がより完成形に近くなり、復帰を楽しみにしている」と戦力の厚みが増すことを期待した。

内外野を守れるエドマンを中堅か二塁のどちらで起用するかについては「今はセカンドが中心になるだろう。左投手に対してはより多く出場する見込みである。実際の試合でどのくらい両ポジションを使うかは、実際に見て判断する必要がある。ボールへの反応やプレーのスピードを確認してから判断する予定である。今日の試合ではコールも外野で起用しているが、状況を見て調整する」と説明した。

また、エドマン復帰により、上位打線の組み方について問われた指揮官は「トップの打順は、チームの攻撃を組み立てる上で重要である。ショウヘイやムーキーが走者を生かせる形を意識して配置している。打順の重みだけでなく、状況に応じた得点機会をつくることが大事である」とプランを語った。