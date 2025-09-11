沖合に流された長野県松本市の中学生３人を救助したとして、金沢海上保安部は８日、富山市の会社員、島田剛志さん（３６）と、富山県高岡市の僧侶、菅原順さん（３５）の２人に感謝状を贈った。

同海保などによると、島田さんは８月５日午後、石川県羽咋市柴垣町の柴垣海岸でサーフィンをしていたところ、沖合で中学生３人を発見。「大丈夫か」と尋ねると助けを求められた。１人は顔が真っ白になっており、サーフボードにつかまらせて、急いで岸へと向かったが、なかなか進むことができなかった。

さらなる救助を求めて４人で「助けてー」と大声で叫ぶと、少し離れたところでサーフィンをしていた菅原さんが叫び声に気づいた。合流した菅原さんが体調が一番悪そうな中学生を運ぶことに。岸までは５０〜６０メートル。菅原さんは「助けたことで道連れになってしまう」との思いが頭をよぎったが、一心不乱にバタ足をしてなんとか岸にたどり着いた。

１人が海水を飲んだことによる誤嚥性（ごえんせい）肺炎で２日間入院し、他の２人は軽症だった。柴垣海岸は海水浴場ではなく、３人は砂浜から約３０メートル付近で遊泳していて沖合に流された。島田さんは「黒い流木かと思った」と振り返った。

中学生たちから感謝の言葉を伝えられ、仲野拓実保安部長から感謝状を手渡された２人は「助かってよかった」と笑顔を見せた。

同海保によると、５日現在、今年の管内（加賀市から志賀町沿岸）の海での人身事故は１１件発生し、４人が死亡している。