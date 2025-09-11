吉高由里子、3年ぶり舞台に「人前に出るの久々すぎて、足が子鹿に…」

女優の吉高由里子（37歳）が9月10日、自身のX（Twitter）を更新。12月に上演される舞台「パルコ・プロデュース2025『シャイニングな女たち』」で主演を務めると報告した。



吉高はこの日、情報解禁となった「シャイニングな女たち」について、「はろはろ 今日発表なの忘れててぎりぎりに」吉高、舞台やります」と告知。



そして「人前に出るの久々すぎて、足が子鹿になっていると思いますが、温かく見守ってくださいませ」と呼びかけている。



「シャイニングな女たち」は蓬莱竜太氏が作・演出の舞台。吉高の舞台出演は3年ぶりで、吉高は蓬莱氏の作品に、出演を熱望していた。