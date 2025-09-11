NZ中銀総裁 今年末までに政策金利は2.5%に低下と予想 関税政策の影響注視 NZ中銀総裁 今年末までに政策金利は2.5%に低下と予想 関税政策の影響注視

NZ中銀総裁 今年末までに政策金利は2.5%に低下と予想 関税政策の影響注視



NZ中銀のホークスビー総裁は、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート（OCR）が今年末までに2.5%に低下すると予想していると述べた。



ホークスビー総裁は、NZ中銀は年末までに政策金利が2.50%程度に低下すると予測している。ただ、経済状況によって、その時期が早まることも遅くなることもあると述べた。NZの経済回復のスピードに関するデータがOCRの今後の動向に影響を与えるだろう、我々は関税政策による二次的な影響を注視している。



NZ中銀の次回会合は10月8日に開催される。中銀の予測通りだと10月と11月の2会合連続で25bpずつ引き下げることになる。目先は9月18日の第2四半期GDPに注目か。

