◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は今季４度目でラストとなる大谷の「ボブルヘッドデー」。主役に３試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

試合前の会見ではロバーツ監督が投手・大谷の次回登板が１５日（同１６日）からの本拠地・フィリーズ３連戦になることを明言した。中６日で１２日（同１３日）の敵地・ジャイアンツ戦の予想もあったが、「ベイエリア（サンフランシスコ）では投げない。フィリーズと対戦するホームシリーズで先発する予定だ」と指揮官。「（緊急で投げることになった）前回の登板の後に少し余分に休ませたいと考えた」と説明した。３年連続本塁打王に向け、最大のライバルとなっているシュワバーと直接対決することになる。大谷はこの日、ブルペン入りして３１球を投げ込んだ。

大谷は当初二刀流で出場予定だった３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦で体調不良のため登板回避。打者としては出場したが、後に「やっぱりピッツバーグの２試合目（３日）が一番キツかった」と明かすほどだった。

その後は８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で登板することが発表されていたが、５日（同６日）に先発するはずだったグラスノーが背中の張りを訴えて登板を回避した。そこで試合開始５時間ほど前の現地午後２時頃に大谷に首脳陣から打診があり、快諾する形で二刀流が実現。緊急登板となったが、３回２／３を３安打無失点５奪三振。直球はメジャー最速に迫る１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、今季最速の平均９９・７マイル（約１６０・５キロ）だった。

１２日からのジャイアンツ３連戦は山本由伸、カーショー、グラスノーの順番で先発する見込みだ。山本は９回２死までノーヒッターの快投を見せた６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦から中５日でマウンドに上がる。